16 ноября — какой церковный праздник, почему не стоит ходить босиком по дому

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 ноября, в православном календаре день памяти евангелиста Матфея. Матфей был сыном Алфия и имел еще одно имя – Левий. Он был таможенником, собиравшим налоги от евреев для римских властей. Эта профессия была очень непопулярна среди евреев, считавших таможенников предателями и грешниками.

Иисус призвал Матфея за Собою, когда Он проходил мимо таможни. Матфей оставил все и последовал за Иисусом, а затем пригласил Его и других апостолов на трапезу в свой дом. Это вызвало негодование фарисеев, которые спросили, почему Иисус ест с таможенниками и грешниками. Иисус ответил, что Он пришел не для праведных, но для грешников.

Матфей был свидетелем многих чудес и проповедей Иисуса, а также Его смерти и воскресения. Он написал свое Евангелие на арамейском языке, чтобы убедить еврейских христиан, что Иисус есть Мессия, которую Бог обещал через пророков. Он часто цитировал Ветхий Завет, чтобы показать, как Иисус исполнил пророчества.

После спуска Иисуса на небо, Матфей проповедовал Евангелие в разных странах, в частности в Эфиопии, Персии и Македонии. По разным источникам, он умер как мученик, будучи сожженным заживо, обезглавленным или пробитым копьем.

Приметы 16 ноября

Народные приметы 16 ноября / Фото: Pexels

Сильный ветер — ко дню Николая (6 декабря) будут метели.

Ясно и безоблачно – скоро придет похолодание.

Мороз – ждите такую же зиму.

Что завтра нельзя делать

Давно верили, что в этот день нельзя никому желать зла, иначе оно вернется сторицей. Также нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца – идет Рождественский пост. Нельзя было ходить по дому босиком — верили, что тогда сильно заболеешь.

Что можно делать завтра

В этот день собирались с семьей и друзьями за постным праздничным столом, обязательно проводили время за разговорами. Также пытались никому не отказывать в гостеприимстве.

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