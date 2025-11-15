Церковный праздник 16 ноября / © unsplash.com

Завтра, 16 ноября, в православном календаре день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Матфей родился в небольшом городке Капернауме на берегу Галилейского озера. Его семья была еврейской, а отец — Алфей — был обычным ремесленником. Матфея с детства отличала любознательность и стремление понимать мир, но жизнь заставила его работать таможенником — сборщиком налогов для римлян. В те времена эта профессия была непрестижной: таможенников считали предателями собственного народа, ведь они брали налоги, которые обогащали иностранцев, и часто обременяли местных людей взятками.

И все же Матфея не переставало интересовать жизнь людей. Он внимательно слушал разговоры купцов, странствующих учителей, религиозных наставников. И хотя многие смотрели на него с осуждением, он не потерял внутреннего достоинства. Матфея был честен с самим собой: он понимал, что может измениться, если найдет истинную цель.

И однажды его жизнь резко изменилась. Когда Иисус проходил мимо его таможни, Он взглянул на Матея и произнес только слова: “Следуй за Мною”. Матфея почувствовал что-то невыразимое — будто внутри загорелся огонь. Без всякого веса, оставив ящик с налогами, он встал и последовал за Христом. Этот момент стал переломным: таможенник с сомнениями и осуждением со стороны людей превратился в ученика, готового отдать жизнь за веру.

Во время учебы у Иисуса Матфея восхищала глубина Его слов. Он был свидетелем удивительных чудес — исцелений больных, изгнания злых духов, накормки тысяч людей хлебом и рыбой. И все это сопровождалось учением: Иисус объяснял, что настоящее богатство не деньги, а любовь, вера и милосердие. Матея особенно запомнил Нагорную проповедь, где звучали принципы справедливости, прощения и скромности.

Когда Иисус умер на кресте, Матфея постигла смесь страха и отчаяния, как и многих учеников. Но после Воскресения он увидел, что страх сменяется верой: Христос явился ему, подтвердив Его миссию. С этого времени Матфея отправился проповедовать в разные страны: Иудею, Эфиопию, Персию, а по преданию — даже в страны Аравии. Он говорил о милосердии, вере, покаянии, и его слова касались сердец, даже тех, кто раньше считал себя грешником.

В то же время Матфея оставался скромным: он не искал славы, всегда подчеркивал, что вся мудрость и сила произошли от Христа. Его ученическая деятельность увенчалась написанием Евангелия от Матфея — книги, ставшей указателем для верующих поколений. Он пытался передать жизнь Христа так, чтобы каждый человек мог почувствовать Его близость, любовь и справедливость.

Традиции рассказывают, что Матфея постигла мученическая смерть, хотя точные обстоятельства неизвестны.

Приметы 16 ноября

Народные приметы 16 ноября / © unsplash.com

Если на Матея солнце светит из-за тумана, будет снежная и суровая зима.

Если утро ясная и морозная, а день облачный — весна будет ранней, а урожай хорошим.

Много тумана в этот день — примета снежной и ветреной зимы.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, 16 ноября не советовали считать мелочь — считалось, что это может повлечь за собой финансовые трудности на весь год. Также в старину этого дня ждали сильных порывов ветра и пытались избегать их влияния, так как считалось, что ветер может нанести вред хозяйству и повлиять на здоровье людей.

Что можно делать завтра

В православный праздник святого Матея люди обращаются к нему с просьбами защитить от соблазнов, укрепить веру и оказать поддержку в финансовых и жизненных делах. Апостол считается покровителем тех, кто работает с деньгами или занимается творчеством, а также вдохновляет писателей, журналистов и всех, кто стремится творить добро и красоту словом.