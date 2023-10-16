16 октября — День руководителя (шефа): поздравления в прозе и стихах, открытки на украинском языке

Во всем мире 16 октября отмечают День шефа (руководителя). Не забудьте и вы поздравить своего начальника.
Поздравление с Днем руководителя (шефа) в прозе и стихах
Примите наши искренние поздравления с праздником – Днем босса! Желаем вам процветания и выполнения самых грандиозных планов, успехов в работе и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы наметили, все, чего хотите, получается быстро и легко. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!
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С Днем Босса поздравляем Вас!
Желаем вам терпенья и удачи,
Настроя вот такого как сейчас
И чтоб легко решались все задачи.
Спокойствия, конечно же... любви,
Добра, здоровья, пониманья.
Достичь желаем новой высоты
И чтоб сбывались все мечтанья.
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Поздравляю с Днем Шефа и от всей души желаю быть самым крутым и добрым боссом на свете, находить всегда оптимально верные решения любых вопросов, иметь высокое положение в обществе, получать большой доход, дарить тепло и радость близким, быть любимым и счастливым человеком.
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Поздравляем вас с Днем Босса,
Самый лучший в мире шеф,
Вы у нас большая личность
И для нас авторитет.
Вам желаем мы терпения,
Чтоб мечты все воплощались,
Чтобы планы и задумки
В деле ярко претворялись.
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Нет никого важнее босса! И я благодарю судьбы за то, что мне достался самый умный и профессиональный начальник! Поздравляю с праздником, желаю и дальше добиваться успехов в карьере!