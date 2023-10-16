16 октября — День руководителя (шефа): поздравления в прозе и стихах, открытки на украинском языке

Во всем мире 16 октября отмечают День шефа (руководителя). Не забудьте и вы поздравить своего начальника.

Поздравление с Днем руководителя (шефа) в прозе и стихах

Примите наши искренние поздравления с праздником – Днем босса! Желаем вам процветания и выполнения самых грандиозных планов, успехов в работе и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы наметили, все, чего хотите, получается быстро и легко. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

С днем шефа / Фото: ТСН.ua

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С Днем Босса поздравляем Вас!

Желаем вам терпенья и удачи,

Настроя вот такого как сейчас

И чтоб легко решались все задачи.



Спокойствия, конечно же... любви,

Добра, здоровья, пониманья.

Достичь желаем новой высоты

И чтоб сбывались все мечтанья.

С днем шефа / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Днем Шефа и от всей души желаю быть самым крутым и добрым боссом на свете, находить всегда оптимально верные решения любых вопросов, иметь высокое положение в обществе, получать большой доход, дарить тепло и радость близким, быть любимым и счастливым человеком.

С днем шефа / Фото: ТСН.ua

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Поздравляем вас с Днем Босса,

Самый лучший в мире шеф,

Вы у нас большая личность

И для нас авторитет.



Вам желаем мы терпения,

Чтоб мечты все воплощались,

Чтобы планы и задумки

В деле ярко претворялись.

С днем шефа / Фото: ТСН.ua

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Нет никого важнее босса! И я благодарю судьбы за то, что мне достался самый умный и профессиональный начальник! Поздравляю с праздником, желаю и дальше добиваться успехов в карьере!