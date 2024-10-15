16 октября — какой церковный праздник, что нельзя брать в руки, чтобы не попасть в беду

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 октября, в православном календаре день памяти святого мученика Лонгина, сотника. Лонгин, вероятно, был римским сотником, служившим в Палестине. Имя Лонгина может быть связано со словом "долина" или "голубой", что указывает на его потенциальное происхождение.

По свидетельству Евангелия, Лонгин присутствовал во время распятия Иисуса. Он стоял у креста и наблюдал за страданиями Спасителя. После смерти Иисуса Лонгин, пораженный происходящим, признал, что Иисус был настоящим Сыном Божьим. После распятия Лонгин стал христианином. Его превращение произошло после того, как он осознал божественность Иисуса и его страдания. Лонгин начал проповедовать христианство, что привело к его аресту и преследованию. Он путешествовал по разным регионам, распространяя веру.

Согласно традиции, за свою веру Лонгин был арестован и подвергнут пыткам. Он стойко перенес страдания, и в конце концов его убили.

Приметы 16 октября

Народные приметы 16 октября / Фото: Unsplash

Яркое звездное небо в теплую погоду.

На закате небо чистое — завтра будет хорошая погода.

Вокруг луны круг до ветра.

Что завтра нельзя делать

Не следует планировать важные встречи — они завершатся не так, как вы бы этого хотели. Также запрещается брать в руки чужие вещи — с ними принесете в дом беду.

Что можно делать завтра

Вечером звали соседей и друзей на праздничный ужин, который обязательно начинали с молитвы. Также нужно вынести мусор из дома, чтобы туда не попала нечистая сила.

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