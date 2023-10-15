16 октября — какой церковный праздник, почему нужно проводить больше времени на свежем воздухе

Завтра, 16 октября, в православном календаре день памяти мученика Лонгина. Мученик Лонгин был римским сотником, пронизавшим копьем сторону распятого Иисуса Христа. По христианской традиции, он увидел чудеса, сопровождавшие смерть Христа, и признал Его Сыном Божьим. Позже он раскаялся и принял христианство. Он стал проповедником и мучеником за свою веру.

Приметы 16 октября

Народные приметы 16 октября / Фото: pixabay.com

Ветер дует с юго-запада — ждите непогоду.

Облака двигаются навстречу ветру – будет сильный дождь.

Утром на растениях иней – днем будет тепло.

Что завтра нельзя делать

Большинство запретов в этот день связано с нечистой силой, ведь в народе верили, что именно в этот период она выходит на землю и может навредить людям. Поэтому обязательно следили, чтобы ворота были плотно закрыты. Также запрещалось заниматься какой-либо работой, связанной с напряжением зрения, ведь можно ослепнуть.

Что можно делать завтра

Утром наши предки спешили в церковь, чтобы помолиться святому Лонгину. После этого можно было со спокойной душой возвращаться домой и заниматься обычными делами. Пытались больше времени проводить на свежем воздухе, особенно если был солнечный день. Считалось, что солнце в этот день в силах излечивать любые болезни.

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