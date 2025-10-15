Церковный праздник 16 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 16 октября, в православном календаре день памяти святого мученика Лонгина, сотника. Лонгин был римским сотником, то есть офицером римского войска, командовавшим сотней (примерно 100 воинов). Его деятельность пришлась во времена правления императора Тиберия (14–37 гг. н.э.), когда христианство еще находилось под запретом и преследованием.

Самая известная история о Лонгине связана с распятием Иисуса Христа. Он присутствовал при страданиях Спасителя и, по преданию, участвовал в исполнении римских процедур распятия. Именно он как свидетель событий убедился в Божьей силе Христа.

По Евангельским преданиям (преимущественно в апокрифических источниках и церковной традиции), когда Христос умер на кресте, Лонгин, пораженный чудесами и знаками — землетрясением, затемнением и исцелением — признал Его Сыном Божьим. В некоторых житиях он даже протянул руку, чтобы убедиться, что Христос действительно умер, и после этого стал первым среди римлян, кто открыто исповедовал веру во Христа.

После распятия Лонгин принял христианство. В некоторых апокрифических преданиях отмечается, что его окрестил апостол Петр или один из учеников Христовых. После крещения Лонгин стал проповедовать веру среди римских воинов и населения, активно свидетельствуя о Христовой истине.

Его проповедническая деятельность подняла большой гнев власти, поскольку христианство того времени считалось опасным для имперской власти.

Лонгин был подвергнут пыткам и казни за отказ отречься от христианской веры.

Приметы 16 октября

Народные приметы 16 октября / © unsplash.com

Туман утром — весна будет дождливой в следующем году.

Сильный ветер — снег в декабре или суровые морозы зимой.

Утренняя роса — урожай будет хорошим, особенно овощей.

Что завтра нельзя делать

Существует поверье, что 16 октября не следует браться за нагружающие глаза дела — есть риск ухудшения зрения.

Что можно делать завтра

У святого Лонгина просят помощи в сохранении и восстановлении зрения, лечении глазных недугов. Народная традиция также олицетворяет его как телохранителя границы между светом и тьмой, поэтому к нему обращаются с молитвами о защите дома от зла, темных сил и любой несправедливости.