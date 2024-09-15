Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

16 сентября — какой церковный праздник, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не потерять благосостояние

16 сентября — какой церковный праздник, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не потерять благосостояние

Церковный праздник 16 сентября / Фото: Unsplash

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 сентября, в православном календаре день памяти святой великомученицы Евфимии. Святая Евфимия жила в III веке. Она была христианкой из семьи благочестивых родителей. Ее жизненный путь отмечен многочисленными трудностями и испытаниями, что характерно для периода, когда христианство еще не было официально признано и часто подвергалось преследованиям.

Евфимия была подвергнута жестоким пыткам за свою веру. Согласно традиционному рассказу, она была брошена к арене, где на нее нападали дикие звери, но чудесным образом осталась неповрежденной. После этого она была казнена по приказу императора Диоклетиана, который в то время проводил жестокие гонения на христиан.

Приметы 16 сентября

Народные приметы 16 сентября / © Unsplash
Народные приметы 16 сентября / Фото: Unsplash
  • Утром звезды мерцают до смены погоды.
  • Листья уже на деревьях пожелтели, но не опали — осень долго будет продолжаться.
  • Услышать гром до бесснежной зимы.

Что завтра нельзя делать

Нельзя завидовать чужому счастью, иначе вы потеряете свое благополучие и никогда не будете счастливы. Этот день считается неблагоприятным для переезда или смены места работы. А если это невозможно отложить, то обязательно помолитесь ангелу-хранителю.

Что можно делать завтра

В старину существовала традиция, если в этот день сходить всей семьей в баню, то весь год все члены семьи будут здоровыми. Также это был отличный день для того, чтобы заготовить на зиму капусту.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Следующая публикация