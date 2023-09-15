16 сентября — какой церковный праздник, почему его называли Птичья кость, кому молиться

16 сентября в православном календаре день памяти святой Евфимии. Святая Евфимия была ранне-христианской мученицей, жившей в Халкедоне в конце III — начале IV века. Она отказалась чтить языческих богов и была брошена на растерзание дикого зверя. Но Бог защитил ее от смерти и дал ей силу терпеть мучения. После ее смерти над гробом построили церковь, где в 451 году состоялся Четвертый Вселенский Собор, осудивший ересь монофизитов. Святая Евфимия стала посредницей чудесных исцелений и благодати для многих людей.

Церковный праздник 16 сентября — день памяти мученицы Людмилы

Мученица Людмила была чешской княгиней, жившей в IX-X веках. Она была одним из первых христианских правителей Чехии и помогала укреплять веру среди своего народа. Она также была бабушкой и воспитательницей князя Вацлава Святого, ставшего покровителем Чехии. За свою верность Христу она была убита язычниками, желающими вернуть старое верование. Она была задушена своей собственной вуалью, ставшей ее символом. После ее смерти над ее мощами начали совершаться чудеса и исцеления. Она была провозглашена святой в 1143-1144 годах и стала покровительницей Чехии, бабушек, матерей и христианских учителей.

Приметы 16 сентября

Народные приметы 16 сентября / Фото: Pexels

Если птицы уже полетели в теплые края, зима будет ранней.

Если гремит гром – зима будет холодной, но снега будет мало.

Пожелтели листья, но еще держатся на деревьях — осень будет длинной.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что нельзя носить старую грязную одежду, потому что это может ухудшить отношения с людьми. Также запрещалось ловить и есть рыбу, считалось, что человек, который нарушит этот запрет, узнает что-нибудь неприятное о родных. Не стоит делать опрометчивые покупки, потому что могут быть финансовые проблемы.

Что можно делать завтра

В прежние времена этот день называли Птичьи кости. Хозяйки готовили блюда из кур или других домашних птиц, обращая особое внимание на их косточки. Если они были толстые с жиром сверху, зима будет очень холодной.

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