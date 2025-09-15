ТСН в социальных сетях

16 сентября — какой церковный праздник, который нужно обязательно приготовить в этот день

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Церковный праздник 16 сентября

Церковный праздник 16 сентября / © pixabay.com

Завтра, 16 сентября, в православном календаре день памяти святой великомученицы Евфимии. Святая Евфимия — великомученица, почитаемая в православной и католической традиции, особенно за мужество и непоколебимую веру во Христа. Она жила в IV веке в городе Хрисополь (Кесария Кападокийская, ныне Турция) во времена императора Диоклетиана (284–305 гг.), известного своим жестоким гонением на христиан.

Евфимия родилась в благочестивой христианской семье, воспитавшей ее в страхе Божием и любви к Церкви. С детства она проявляла доброту, милосердие и глубокую духовность, стремясь к жизни в чистоте и служении Богу.

Когда начались преследования христиан, Евфимия не отреклась от веры, несмотря на молодой возраст и угрозу смертной казни.

Ее арестовали и привели на суд к правителю города, который приказал подвергнуть ее пыткам, надеясь заставить отречься от Христа. Святая Евфимия выдержала жестокие пытки, сохраняя твердую веру.

По легенде, во время ее казни произошло чудесное событие: языческие палачи не смогли ее убить, и свидетели видели над телом святое сияние или ангельский свет, защищавший ее от недостойных рук. В конце концов, она приняла мученическую смерть из-за обезглавления, оставив глубокий духовный след для христиан в свое время.

Приметы 16 сентября

Народные приметы 16 сентября / © unsplash.com

  • 16 сентября солнце светит ясно и тепло, ждите тёплую и сухую осень.

  • Ветер с севера — возможны ранние заморозки.

  • Обильная роса означает хороший урожай зерновых и фруктов.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы этого дня отмечают важность активности и трудолюбия: лениться строго не советуют. Также не рекомендуют начинать новые дела, переезжать или отправляться в дальние путешествия — лучше посвятить день обдумыванию планов и завершению старых дел.

Что можно делать завтра

В этот день традиционно идут за грибами и занимаются заготовкой капусты на зиму — солением и квашением. В старину обязательно готовили блюда из птицы. Важнейшим обычаем считается посещение бани или сауны, или простая теплая ванна. Говорят, что те, кто чтит эти традиции, обеспечивают себе гармонию в делах, крепкое здоровье и достаток.

