16 января — какой церковный праздник, чем лучше отложить уборку дома на другой день

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 января, в православном календаре праздник — поклон честным оковам святого апостола Петра. Это праздник, который отмечается в день, когда Церковь празднует нахождение и чтение оков святого апостола Петра.

Святой апостол Петр был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, и по традиции он был первым Папой Римским. Оковы святого Петра символизируют его страдания и мученичества. Апостол Петр был заключен в Риме за свою проповедь и веру во Христа, и, согласно церковной традиции, его оковы, как свидетельство мученичества, стали святыней. В этот день верующие чтят святого Петра, молясь за его покровительство и прославление его подвигов.

Эта традиция также подчеркивает значение мученичества и страданий в христианстве, а также символизирует свободу, которую приносит вера, даже через тяжкие испытания. Святые мощи и реликвии, связанные с апостолом Петром, хранятся в разных христианских святынях, в частности, в базилике святого Петра в Риме.

Приметы 16 января

Народные приметы 16 января / Фото: Unsplash

Облака быстро плывут – к смене погоды.

Вьюга указывает, что лето будет дождливым.

Выпавший в этот день снег скоро растает.

Что завтра нельзя делать

После обеда не следует заниматься важными делами, все они окончатся без результата. В этот день, по мнению наших предков, нельзя убирать в доме, особенно заметать. Потому что этим можно "вымести" из дома свое счастье.

Что можно делать завтра

Апостол Петр считается покровителем домашнего скота, поэтому к нему молились о здоровье коров и других животных. Также крестьяне обходили амбары и погреба, чтобы посчитать, сколько запасов у них осталось до конца зимы и хватит ли их.

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