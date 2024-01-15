16 января — какой церковный праздник, что нужно делать в этот день, чтобы год был урожайным

Завтра, 16 января, в православном календаре день чествования честных вериг апостола Петра.

День чествования веригов апостола Петра 0151 – это христианский праздник, посвященный удивительному освобождению апостола Петра из тюрьмы, где его заковали в кандалы по приказу царя Ирода. По легенде, ночью к нему явился ангел, снявший с него вериги и выведший на свободу. Вериги Петра затем стали чудотворными реликвиями, которые исцеляли от болезней и помогали в трудных ситуациях. Часть вериг хранится в Риме, а другая в Константинополе. В народе этот праздник имеет также другие названия, например, Петро-Полукорм, Петро-Вериги, Петро-Кайданы. В этот день люди проверяли свои запасы на зиму, молились за скот и здоровье.

Приметы 16 января

Народные приметы 16 января / Фото: Pexels

День морозный, но ясный – к жаркому лету.

Метель указывает, что лето будет дождливым и холодным.

Весь день идет снег – весной будет хорошая рыбалка.

Что завтра нельзя делать

Запрещается отказываться от хлеба, а также выбрасывать хлебные изделия. Иначе весь следующий год проведешь в голоде. Нельзя лениться, лучше посвятить этот день работе, даже той, которая совсем не доставляет удовольствия. Все дела окончатся хорошим результатом.

Что можно делать завтра

Апостол Петр считался среди наших предков покровителем домашнего скота. Поэтому ему молились и ставили свечи за здоровье коров и т.д. А еще просили святого о хорошем урожае.