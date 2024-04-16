17 апреля — какой церковный праздник, что нужно съесть для здоровья и чтобы деньги водились

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 апреля, в православном календаре день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского. Священномученик Симеон был епископом Персидским в IV веке во время правления царя Сапора. Он жил в период, когда христиане подвергались гонениям. Симеон был задержан императором, обвинившим его в разжигании вражды между греками и персами. Епископу предложили отречься от своей веры и поклоняться язычникам, но он отказался. Из-за своей непоколебимой веры Симеон был брошен в темницу, а впоследствии казнили вместе с другими христианами.

Приметы 17 апреля

Народные приметы 17 апреля / Фото: pixabay.com

Пчелы не вылетают из ульев – будет жаркая погода.

Много пчел на фруктовых деревьях — к урожаю.

На ольсе серьги – ждите большой урожай овса.

Что завтра нельзя делать

Увидев в ночь на 17 апреля плохой сон, нельзя никому о нем рассказывать. Иначе все увиденное сбудется. Не стоит любоваться своим отражением в зеркале. Наши предки приметили, что ето принесет женщинам утрату красоты, а мужчинам — неприятности.

Что можно делать завтра

Согласно народным приметам, если в этот день съесть хотя бы ложку меда, то это поможет получить крепкое здоровье, навернет в дом благополучие, а в кошелек — деньги.

Читайте также: