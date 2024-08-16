17 августа — какой церковный праздник, почему нельзя топтать траву

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Мирона. Он был христианским священником, жившим в III веке, во времена правления римского императора Деция (249-251 гг.). Его жизненный путь, согласно традиции, является примером веры, мужества и самоотверженности.

Мирон был священником в городе Ахаи, расположенном на территории современной Греции. Он был известен своей благочестивостью, милосердием и заботой о своей пастве. Во время одного из великих христианских праздников, на который собралось много людей, Мирон проповедовал о любви и единстве во Христе.

В то время император Деций начал жестокое преследование христиан, побуждая их отречься от своей веры. Мирон как один из самых известных и уважаемых христианских лидеров привлек к себе особое внимание власти. Во время празднования Рождества Христова, когда святой Мирон совершал литургию, его арестовали по приказу местного правителя Антипатра.

Мирона заставляли отречься от своей веры и принести жертвы языческим богам, но он остался непреклонен. За это он был подвергнут жестоким пыткам, однако продолжал исповедовать свою веру. Наконец, святого Мирона казнили, обезглавив его.

Приметы 17 августа

Народные приметы 17 августа / Фото: Unsplash

Звезды имеют красноватый оттенок — будет дождь и ветрено.

Лошадь фыркает — к дождю.

Кошка с собакой начали ссориться — к семейным невзгодам.

Что завтра нельзя делать

Не стоит топтать траву, это может привести к проблемам со здоровьем. Также этот день, когда запрещено оскорблять лошадей, в вашу жизнь могут прийти беды. Носить черную одежду к несчастью.

Что можно делать завтра

В этот день крестьяне молились о здоровье домашнего скота. Также обязательно чистили стойла, с самого утра ухаживали за лошадьми.

Читайте также: