17 августа — какой церковный праздник, почему нельзя топтать траву

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 17 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Мирона. Он был христианским священником, жившим в III веке, во времена правления римского императора Деция (249-251 гг.). Его жизненный путь, согласно традиции, является примером веры, мужества и самоотверженности.
Мирон был священником в городе Ахаи, расположенном на территории современной Греции. Он был известен своей благочестивостью, милосердием и заботой о своей пастве. Во время одного из великих христианских праздников, на который собралось много людей, Мирон проповедовал о любви и единстве во Христе.
В то время император Деций начал жестокое преследование христиан, побуждая их отречься от своей веры. Мирон как один из самых известных и уважаемых христианских лидеров привлек к себе особое внимание власти. Во время празднования Рождества Христова, когда святой Мирон совершал литургию, его арестовали по приказу местного правителя Антипатра.
Мирона заставляли отречься от своей веры и принести жертвы языческим богам, но он остался непреклонен. За это он был подвергнут жестоким пыткам, однако продолжал исповедовать свою веру. Наконец, святого Мирона казнили, обезглавив его.
Приметы 17 августа
- Звезды имеют красноватый оттенок — будет дождь и ветрено.
- Лошадь фыркает — к дождю.
- Кошка с собакой начали ссориться — к семейным невзгодам.
Что завтра нельзя делать
Не стоит топтать траву, это может привести к проблемам со здоровьем. Также этот день, когда запрещено оскорблять лошадей, в вашу жизнь могут прийти беды. Носить черную одежду к несчастью.
Что можно делать завтра
В этот день крестьяне молились о здоровье домашнего скота. Также обязательно чистили стойла, с самого утра ухаживали за лошадьми.
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