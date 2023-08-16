17 августа – какой церковный праздник, зачем молиться семи отрокам и что нельзя делать

Завтра, 17 августа, в православном календаре день памяти преподобномученицы Евдокии. По легенде Евдокия была дочерью римского сенатора Философа, который был тайным христианином. Она получила хорошее образование и решила посвятить свою жизнь Богу. Но ее отец хотел женить ее на богатом и влиятельном муже. Чтобы избежать этого, Евдокия сбежала из дома и приютилась в монастыре под мужским именем Евгений. Там она стала ученицей аббата Елена и выделилась своими добродетелями и мудростью.

Однажды в монастырь прибыли дочь местного правителя Афенея, которая называлась Меланфия. Она увлеклась красотой и талантом Евгения (Евдокии) и влюбилась в нее. Она написала ей любовное письмо и просила встретиться с ней. Евдокия решила использовать эту ситуацию для проповеди христианства. Она пригласила Меланфию в свою келью и рассказала ей о своем настоящем полу и о своей вере. Меланфия была удивлена и застенчива, но также заинтересовалась словами Евдокии. Она согласилась стать христианкой и принесла в монастырь своего отца Афенея и своего жениха Прота. Все они приняли христианское крещение от аббата Елена.

Но это не понравилось одному из советников Афенея, который был язычником. Он сообщил об этом императору Нумериану, приказавшему арестовать всех христиан в монастыре. Евдокию, Меланфию, Проту и Елену привели в Рим, где их показали на арене перед народом. Там их избили, бросили к диким зверям и сожгли заживо. Но Бог оградил их от всего этого и не позволил им пострадать. Наконец их всех убили мечом за свою веру.

Церковный праздник 17 августа – день памяти семи отроков Эфесских

Семь отроков Эфесских были семью христианскими мучениками, жившими в ІІІ веке в Эфесе, городе на территории современной Турции. Они были воинами, служившими во время гонения на христиан во время правления римского императора Деция. Их имена были Максимилиан, Ямвлих, Мартыниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин. Они решили скрыться в пещере во избежание обвинений в христианстве. Там они молились и говорили о своей вере. Господь послал на них чудесный сон, длившийся более 170 лет. Когда они проснулись, они не знали, что произошло. Они вышли из пещеры и увидели, что мир изменился. Христианство стало разрешенным и распространённым религией. Они встретились с епископом Эфеса и рассказали о своей удивительной истории. Их свидетельство стало доказательством силы Божьей и чрезвычайности христианской воскресной надежды. Затем они снова заснули в пещере и умерли. Их тела были погребены с почестями.

Приметы 17 августа

Народные приметы 17 августа / Фото: pixabay.com

Если вам плохо спится ночью, помолитесь семи отрокам Эфесским.

Облака, ветер и дождь – ноябрь будет холодным.

Сухая и теплая погода – ноябрь будет солнечным.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы утверждают, что нельзя в этот день одалживать деньги, торговать. Также не стоит проводить какие-либо сделки с недвижимостью. Вообще, 17 августа считается неудачным днем для финансовой деятельности. Не обижайте и не спорьте с пожилыми людьми, иначе в старости с вами будут обращаться так же.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день следили за облаками. Названия достаточно понятны. Прежде всего, в этот период часто шли сильные дожди, поэтому старались поскорее убрать сено. Также именно в конце августа в лесу созревала малина. Ее собирали, готовили варенье и компоты на зиму.

Читайте также: