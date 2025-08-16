Церковный праздник 17 августа / © Фото из открытых источников

Завтра, 17 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Мирона. Святой Мирон был священником в городе Ахея в Греции. Он происходил из благочестивой, знатной христианской семьи. Имел добрую славу как пастырь кроткий, милосердный, ревностный в служении Богу, щедрый к бедным.

Во времена правления римского императора Декия (середина III века, ок. 249–251), христиан преследовали особенно жестоко. В городе, где служил Мирон, правителем был жестокий гонитель Савин. Во время одного из римских праздников, когда по обычаю приносили жертвы языческим богам, Савин ворвался в храм, чтобы заставить христиан поклониться идолам.

Святой Мирон открыто выступил против такого бесчестия и смело упрекнул Савину в жестокости и богоотступничестве. Этим вызвал на себя его ярость.

Святого Мирона схватили и подвергли тяжелым пыткам. В конце концов, его казнили — вероятно, из-за обезглавления. Это произошло около 250 лет.

Приметы 17 августа

Народные приметы 17 августа / © unsplash.com

Если 17 августа ветрено — осень будет ураганной, а зима снежной.

Спокойный день — до мягкой осени.

Если с утра туман стелется, будет хорошая погода.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что 17 августа души умерших наведываются друг к другу — как на пир. Поэтому в этот день не рекомендовали ходить на кладбище, чтобы не беспокоить покойников в их небесных встречах.

Что можно делать завтра

Одной из важных традиций 17 августа было творить добро тем, кто больше всего нуждается — поддержать вдов, прижать сирот, помочь отверженным. В народе верили: все хорошо, что сделаешь в этот день, вернется сторицей.