17 декабря — какой церковный праздник, о чем ни в коем случае нельзя рассказывать другим

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Даниила. Даниил родился в знатной иудейской семье и, вероятно, был юношей, когда в 605 г. до н. е. царь Навуходоносор II захватил Иерусалим и увез часть еврейского народа в Вавилон. Даниил и трое его друзей (Анания, Азария и Мисаил) попали в вавилонский плен. Вавилонский царь Навуходоносор избрал Даниила и его друзей для служения при дворе. Их учили вавилонскому языку и науке, но они оставались верными Богу Израиля, сохраняли традиции и отказывались от пищи, которую считали нечистой.

Даниил служил при дворе нескольких царей Вавилона и Мидийско-Персидской империи. Его дар толковать сны и видение приобрел ему уважение и высокое положение. Даниил известен своими пророчествами, многие из которых имеют глубокий символизм и апокалиптический характер. Они касаются будущих событий, включая пришествие Мессии, суда над народами и установление Царства Божьего. Даниил был образцом верности Богу, несмотря на трудности и опасности. Он отличался мудростью, смирением и молитвенной жизнью, поддерживавшей его отношения с Богом. Его жизнь свидетельствует о том, как Бог может действовать через человека даже в сложных обстоятельствах.

Церковный праздник 17 декабря – день памяти святых Анания, Азария и Мисаила

Анания, Азария и Мисаил – ветхозаветные святые, которые отмечаются в христианской и иудейской традициях как верные слуги Божьи, прошедшие испытания в вавилонском плену. Их жизнь описана в Книге пророка Даниила.

Святые Анания, Азария и Мисаил были юноши из знатных иудейских семей. После завоевания Иерусалима в 605 году до н. е. царем Вавилона Навуходоносором II они, вместе с пророком Даниилом, были отобраны в Вавилон. Их назначили для обучения вавилонского языка, культуры и науки, чтобы они могли служить при царском дворе. Юноши отказались употреблять пищу с царского стола, поскольку она могла быть посвящена идолам или не соответствовала законам кашрута. Они просили разрешения есть только овощи и пить воду. Через десять дней такого поста они выглядели здоровее и сильнее тех людей, которые ели царскую пищу.

Самый известный эпизод из их жизни – отказ поклониться золотой статуе, которую велел построить Навуходоносор. Царь приказал всем народам поклоняться статуе, но Анания, Азария и Мисаил остались верны Богу и отказались это делать. За это их бросили в раскаленную огненную печь. Однако Бог чудесным образом сохранил их невредимыми. Свидетели видели в печи четырех человек: трех юношей и еще одно существо, которое "было похоже на сына Божьего". Это явление толкуется как присутствие ангела или даже Самого Христа, защищавшего их. После этого чуда Навуходоносор признал силу Бога Израиля и прославил Его.

Анания, Азария и Мисаил являются символами стойкости в вере даже перед лицом смертельной угрозы.

Приметы 17 декабря

Народные приметы 17 декабря / Фото: pixabay.com

На закате солнце красного цвета – придет потепление.

Сильный мороз – холодная погода установилась надолго.

Ясная и тихая погода – к вечеру стукнет мороз.

Что завтра нельзя делать

В этот день старайтесь не рассказывать другим о своих неудачах, также не жалуйтесь на судьбу, иначе все беды останутся с вами на следующий год. Запрещается опаздывать куда угодно, потому что вы пропустите свое счастье.

Что можно делать завтра

У святых в этот день издавна просили защиты от злых сил, укрепления духа и веры. Наши предки верили, что пророк Даниил защищает от нашествия врагов, голода и эпидемий. А если положить в карман монету, то целый год не будет проблем с деньгами.

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