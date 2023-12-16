17 декабря — какой церковный праздник, почему заниматься рукоделием на Даниила считается плохой приметой

Завтра, 17 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Даниила. Святой пророк Даниил был библейским пророком, жившим в 7-6 веках до н.э. во времена, когда Иерусалим был под Вавилоном. Он служил при дворах Навуходоносора, Кира и Дария, и известен своим даром толкования снов и видений. Он также был чудотворцем, спасшимся от львов и помогшим троим юношам в огненной печи. Его книга является одной из пророческих книг Ветхого Завета, которая содержит пророчества о будущем Израиля и всего мира. Святой пророк Даниил почитается в христианстве, исламе и иудаизме. Его мощи хранятся в Сузах в Иране, где он похоронен. Его атрибутом являются львы, символизирующие его веру и силу.

Церковный праздник 17 декабря – день памяти преподобного Даниила Исповедника

Преподобный Даниил Исповедник был православным священнослужителем и монахом, жившим в X веке. Он родился в Константинополе и был воспитан в монастыре Святого Иоанна Златоуста. Он стал архимандритом монастыря Святого Георгия на острове Кипре, где он основал школу для монахов. Он также был известен своей верностью православной вере и своим противостоянием иконоборческому движению, запрещавшему почитание икон. За это он был заключен и истязан императором Львом III Исаврийским, но не изменил своим убеждениям. Он умер в тюрьме 773 года, а его мощи были перенесены в Константинополь.

Приметы 17 декабря

Народные приметы 17 декабря / Фото: Pexels

Погода в этот день указывает, каким будет май.

Разыгралась метель – летом будут роиться пчелы.

Деревья все инием покрыты – на Святки будет тепло.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков существовало поверье, что на Даниила нельзя опаздывать, иначе потеряете счастье как в любви, так и на работе. А еще нельзя жаловаться на жизнь и рассказывать другим о своих болезнях – от этого проблемы будут умножаться. Запрещено на Данилу заниматься рукоделием. В старину верили, что это привлечет несчастье в жизнь.

Что можно делать завтра

Сон против 17 декабря считается вещим. Если он был ярким, непонятным смыслом, утром обязательно помолитесь святому пророку. Он поможет разобраться в том, что вам приснилось.

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