Церковный праздник 17 декабря / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 17 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Святой пророк Даниил и три отрока — Анания, Азария и Мисаил — оставили яркий след в библейской истории как пример непоколебимой веры, духовной преданности и мужества. Их жизнь приходится на период вавилонского изгнания иудеев в VI веке до н. э., когда царство Вавилона, возглавляемое Навуходоносором, завоевало Иерусалим и забрало лучших молодых евреев для службы при дворе.

Даниил происходил из колена Иуды. Его имя означает Бог мой судья. Еще с юных лет он проявил незаурядную разумность, мудрость и преданность Богу. Вместе со сверстниками он попал во дворец Навуходоносора, где изучал вавилонский язык, письменность и науку, готовясь к государственной службе.

Несмотря на давление чужой культуры, Даниил оставался верен законам своей веры. Он отказался употреблять в пищу царскую пищу, которая противоречила Торе, и благословение Бога сделало его еще сильнее и здоровее. Его духовная преданность и дар истолкования снов вскоре проявились: Даниил раскрыл сны царя Навуходоносора, которые никто другой не мог объяснить, и предвидел предстоящие события в истории народов.

Реклама

Особенно известна история, когда Даниила бросили в яму в львы за преданность Богу. Пророк остался невредим благодаря Божьей защите, что стало живым свидетельством силы веры и праведности.

Друзья и ровесники Даниила Анания, Азария и Мисаил были воспитаны вместе с ним во дворце Вавилона.

Самое известное событие из их жизни связано с золотой статуей, установленной царем Навуходоносором. Когда все подданные были вынуждены поклониться обиду, отроки отказались нарушить заповеди Бога. За это их бросили в раскаленную печь, но Господь защитил их: они остались невредимыми, а одежда и волосы не получили никакого вреда. Это чудо стало символом Божьего провидения и силы веры.

Приметы 17 декабря

Народные приметы 17 декабря / © pexels.com

Мороз и снег на 17 декабря — мороз продлится долго, а зима будет суровой.

Ветер с востока или севера — ожидается холодная погода в ближайшие дни.

Туман или инеи — признак того, что снег выпадет позже.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным верованиям не стоит жаловаться на жизнь или делиться своими неудачами с другими — иначе неприятности могут преследовать вас в течение всего года.

Реклама

Что можно делать завтра

В православный праздник этого дня люди обращаются к Богу с молитвами об укреплении веры и духа. Считается, что пророк Даниил предохраняет от засухи, голода, эпидемий, нападения противников и внутренних конфликтов. По народным поверьям, в этот день обязательно следует положить в карман монету — она символизирует материальную защиту, и тогда в течение года финансовые трудности будут обходить.