17 февраля — какой церковный праздник, зачем зажигать свечу и произносить особые слова

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 февраля, в православном календаре день памяти святого великомученика Теодора Тирона. Святой Теодор служил в римском войске при императоре Максимиане (около 303–305 гг.). Он был новобранцем в полку в городе Амасия (ныне территория Турции). В это время в Римской империи свирепствовали гонения на христиан, и военным строго приказывали приносить жертвы языческим богам.

Теодор отказался выполнить этот приказ, открыто исповедуя христианскую веру. Он не только отказался поклониться идолам, но и поджег языческий храм богини Кибели. За этот поступок его схватили и после пыток бросили в тюрьму, где ему не давали пищи, надеясь сломать его дух. Однако, по преданию, ему явился сам Христос и укрепил его.

Когда увидели, что Теодор остается непоколебимым в вере, его приговорили к смерти. Он был сожжен заживо, но, по свидетельству христиан, даже в огне его тело оставалось невредимым, а душа отошла к Богу.

Церковный праздник 17 февраля — день памяти святой великомученицы Мариамны

Она была сестрой апостола Филиппа, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Она жила в I веке и ознаменовалась своей преданностью христианской вере.

Приняв обет девства, Мариамна сопровождала своего брата Филиппа и апостола Варфоломея в их миссионерских путешествиях. Она активно помогала им в проповеди Евангелия, разделяя все трудности и испытания апостольского служения.

По свидетельству церковного историка Никифора Каллиста, во время проповеди во фригийском городе Иераполе (на территории современной Турции) апостолов Филиппа, Варфоломея и Мариамну схватили и заключили в тюрьму. Апостола Филиппа казнили из-за распятия, а Мариамну и Варфоломея уволили.

После этих событий Мариамна продолжила проповедь христианства в Ликаонии (регион в Малой Азии), где завершила свой земной путь.

Приметы 17 февраля

Народные приметы 17 февраля / Фото: Unsplash

Если ветки елей опущены вниз – ожидали снегопада; если подняты вверх – ясной погоды.

Если день морозный и ясный – весна будет поздней, холодной.

Сильный ветер – до затяжной зимы и позднего тепла.

Что завтра нельзя делать

Не рекомендовалось стричь волосы или ногти, поскольку это могло навлечь беду. Избегали посещения леса, поскольку считалось, что в это время звери, в частности, волки, становятся особенно активными и опасными. Запрещалось ругаться, ссориться и использовать нецензурные слова, чтобы не притягивать негативную энергию.

Что можно делать завтра

Крестьяне занимались уборкой в хлевах, уходом за животными и подготовкой к весенним работам. Считалось, что этот день благоприятен для лечения болезней и проведения оздоровительных обрядов. Проводили ритуалы, направленные на привлечение изобилия и успеха в хозяйстве. К примеру, можно попробовать такой ритуал. Зажгите церковную свечу, глядя на пламя, произнесите: "Огнем очищающим дом освещаю, в углы самые темные заглядываю. ить пламя жаркое, да и богатство придет ко мне долгожданное."

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