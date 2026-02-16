Церковный праздник 17 февраля / © pexels.com

Завтра, 17 февраля, в православном календаре день памяти святого великомеченика Теодора Тирона. О детстве и семье Теодора известно мало. Его имя «Тирон» происходит от латинского tiro, что означает «новобранец» — он был новобранцем в римской армии. Юноша с самого детства верил во Христа, и уже в военной службе отличался благочестием, милосердием и несгибаемой верой.

Теодор служил в городе Амасия (современная территория Турции), где был назначен в римскую армию. Несмотря на юный возраст, он проявлял незаурядное мужество и дисциплину. Однако самым важным для него оставалась вера во Христа, и он часто помогал нуждающимся и проповедовал среди сослуживцев.

Когда Максимилиан приступил к преследованию христиан, Теодор отказался приносить жертвы римским богам, открыто признавая себя христианином. Из-за этого он подвергся многочисленным пыткам: его били плетьми, бросали в темницу и подвергали ужасным испытаниям, но он оставался непоколебимым в вере.

Согласно преданию, ему было приказано подчиниться и отречься от Христа, но он отказался. За это его казнили, а мученическая смерть святого стала примером несокрушимости веры для всех христиан того времени.

Святой Теодор Тирон считается покровителем воинов и всех, кто стоит перед испытаниями мужества и веры. Ему приписывают многочисленные чудеса: лечение больных, защиту от врагов и помощь в сложных жизненных ситуациях. В христианских святцах он упоминается как символ мужества и решительности в сохранении веры.

Церковный праздник 17 февраля — день памяти святой мученицы Марианны

Она упоминается в церковных синодиках и житиях святых как «Исаапостол» — то есть равна апостолам, поскольку вместе с братом, апостолом Филиппом, проповедовала Евангелие.

Марианна была сестрой святого апостола Филиппа, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Она активно сопровождала апостола Филиппа во время его миссионерских путешествий, проповедуя христианскую веру и помогая в распространении Евангелия. После мученической смерти своего брата продолжила служение Христу, в частности, в районе Ликаонии (территория современной Турции).

Она принадлежит к тем первым свидетелям христианства, которые вместе с апостолами распространяли веру среди народов, преодолевая трудности и гонения.

Приметы 17 февраля

Народные приметы 17 февраля

Ясное небо и солнце предвещает теплую и раннюю весну.

Морозное утро — к урожаю меда и хорошему урожаю хлеба летом.

Сильный ветер — предполагает бурю или сильные ветры в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, в этот день следует быть особенно осторожными в словах и поступках. Любое грубое ругательство, резкое или неосторожное слово может навлечь неприятности. Также советуют избегать темной одежды — считается, что она притягивает неудачу и удручает положительную энергию.

Что можно делать завтра

Православные в этот день обращаются с искренней молитвой к святому Теодору Тирону, покровителю Господа. Ему молятся о возвращении пропавших близких, о поддержке в сложных жизненных обстоятельствах и о духовной силе для преодоления испытаний. Особенно уважают Теодора Молчаливого — просят его оградить от тщеславия, пустых разговоров и несдержанности в словах. В народных традициях 17 февраля пили много холодной воды, считая, что она очищает организм, придает силы и укрепляет здоровье, готовя тело к новым жизненным вызовам.