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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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17 июля — какой церковный праздник, о чем следует помолиться святой великомученице Марине

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 17 июля

Церковный праздник 17 июля / © Фото из открытых источников

Завтра, 17 июля, в православном календаре день памяти святой великомученицы Марины. Она является одной из самых уважаемых раннехристианских мучениц, живших в III веке. Ее житие полно веры, страданий и чудес, а ее культ распространен в Восточной и Западной Церкви.

После смерти матери отец отдал Марину на воспитание кормилицы-христианки, которая тайно научила девочку вере во Христа. В 12 лет Марина уже открыто признавала себя христианкой.

Марина отличалась необыкновенной красотой. Ее заметил римский правитель Оливрий, который предложил ей выйти за него замуж и отречься от Христа. После категорического отказа правитель приказал жестоко пытать девушку.

По приказу Оливрия Марина была обезглавлена мечом. По преданию, это произошло примерно в 304 году. Ее последние слова были молитвой к Богу за всех, кто будет чтить ее память.

Приметы 17 июля

Народные приметы 17 июля / © unsplash.com

Народные приметы 17 июля / © unsplash.com

  • Облачный закат — к похолоданию.

  • Жаворонки высоко летают — будет тепло и ясно.

  • Гром на Марины — осень будет затяжной и дождливой.

Что завтра нельзя делать

17 июля считается днем, когда стоит избегать важных шагов и громких намерений. В народе предостерегали: не время принимать судьбоносные решения, тратить значительные суммы или открывать свои замыслы перед другими — это может обернуться досадой или неудачей. Также не рекомендовали ссылать сватов или заключать брак: день имеет неблагоприятную энергетику для начала семейной жизни.

Что можно делать завтра

В день святой Марины к ней обращаются с искренними молитвами о телесном здоровье и семейном согласии. Особенно молят о защите дома и урожая от молнии и огня, ведь святая считается могущественной покровительницей во времена стихийного бедствия.

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