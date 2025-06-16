Церковный праздник 17 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 17 июня, в православном календаре день памяти святых мучеников Мануила, Савела и Измаила. Они были родными братьями, выросшими в Персии в семье отца-христианина и матери-язычницы. Воспитывались в христианстве.

Однажды царь Сапор II отправил братьев в Рим с дипломатической миссией к императору Юлиану Отступнику, вернувшему язычество. Он хотел. чтобы участвовать в языческом жертвоприношении, но те отказались. За это их сразу схватили, пытали и казнили. Тела мучеников обнаружили христиане и похоронили их с почестями. Позже император Юстиниан Великий построил на этом месте храм.

Церковный праздник 17 июня — день памяти преподобного Ипатия.

Родился во Фригии (современная Турция) во второй половине IV века. Был очень благочестивым от самой юности, избегал всяческих развлечений, стремился к тишине. Сердце его тяготело к монашеской жизни. После достижения совершеннолетия поступил в один из монастырей, где подвязался. Впоследствии стал игуменом недалеко от города Руфиана (Фригия).

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В те времена активность проявляли еретики-арианцы, отрицавшие Божественную сущность Иисуса Христа. Ипатий выступил против них решительно, защищая истинное учение церкви. Поэтому его неоднократно выгоняли из монастыря, избивали и притесняли. Однако он не потерял мужества.

Ипатий прожил долгую и святую жизнь. Умер в глубокой старости примерно в начале V века.

Приметы 17 июня

Народные приметы 17 июня / © Pixabay

Дождь 17 июня — еще семь недель будет дождь.

Вечером громко квакают лягушки до погожого дня.

Ласточки низко летают — ждите дождя.

Что завтра нельзя делать

17 июня в народе считался днем особой осторожности . Говорили: не стоит ни одалживать деньги, ни самим что-нибудь одалживать — иначе можно потерять финансовое равновесие и оказаться в долговой яме. В этот день остерегались ссор и споров: любое уяснение отношений могло отвлечь от дома благополучие и согласие. Лучше всего, считали старики, пережить этот день в тишине, дома, не выставляя себя напоказ — “тише воды, ниже травы”, чтобы не навлечь бед ни словом, ни поступком.

Что можно делать завтра

К святым мученикам Мануила, Савела и Измаила обращаются в молитве, когда сердце ищет духовной опоры и силы не сойти с пути праведного. Их просят укрепить веру, поддержать в благих намерениях и искренних поступках. Верят, что эти святые покровители помогают выстоять в трудные времена, перенести душевное бремя и найти мир в сердце. К ним возносятся молитвы за примирение в семье, за исцеление взаимоотношений, когда в дом приходят несогласия или недоразумения.

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