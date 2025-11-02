17-летняя девушка трагически погибла во время обычного визита к стоматологу

Стоматолог. Иллюстративное изображение / © Pexels

Реклама

17-летняя американка Софи Фармер неожиданно умерла после того, как потеряла сознание во время плановой стоматологической операции.

Об этом случае сообщает Daily Mail.

Девушка пришла на операцию по удалению зубов мудрости в стоматологической клинике в городе Грейслейку, что в 50 км от Чикаго.

Реклама

Когда пациентка внезапно потеряла сознание, к ней вызвали парамедиков из службы 911. Они провели сердечно-легочную реанимацию и интубацию.

В машине скорой помощи у Фармер восстановился пульс и она начала дышать, но в сознание так и не пришла.

Девушку доставили в больницу, где она умерла через три дня.

После трех месяцев расследования Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кук определило, что она умерла от осложнений, вызванных редким генетическим заболеванием ARID1B.

Реклама

Ее смерть была указана как «естественная», а причиной указано «осложнения после операции по удалению зуба под обезболивающим, связанные с мутацией гена ARID1B и многочисленными неврологическими нарушениями как факторами, способствовавшими этому».

ARID1B — это редкое генетическое заболевание, которое вызывает значительные задержки развития и инвалидность.

Люди с этим заболеванием обычно имеют интеллектуальную недостаточность различной степени, а также аутические черты, судороги, задержки речи, а также двигательные нарушения.

Однако это заболевание недостаточно диагностируется из-за его разнообразных проявлений и отсутствия доступности генетического диагностического тестирования.

Реклама

Ни в стоматологической клинике, ни парамедикам не было известно ни о каких генетических аномалиях пациентки.

Напомним, ранее в Бразилии в автобусе внезапно умерла 20-летняя девушка. На ее теле правоохранители обнаружили 26 мобильных телефонов.