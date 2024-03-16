17 марта – какой церковный праздник, какой напиток нужно выпить на Теплого Алексея для здоровья

Завтра, 17 марта, в православном календаре день памяти святого Божьего человека Алексея. Он жил в IV-V веке. Родился в Риме. Его отец Евфимиан был благочестивым и богатым римским сенатором. Он отличался душевной добротой и был милосерден. Евфимиан и жена его Аглаида долго не имели детей, и это омрачало их счастье. Но благочестивая Аглаида не оставляла надежды, и услышал ее Бог и послал им сына. Отец назвал младенца Алексей.

Святой Алексий рос здоровым ребёнком, хорошо и усердно учился. Когда же он достиг совершеннолетия, Евфимиан и Аглаида решили его женить. Они выбрали для сына девушку царской крови, очень красивую и богатую. Оставшись после свадьбы лицом к лицу с молодой женой, святой Алексий отдал ей свой золотой перстень и поясную пряжку со словами: "Сохрани это, и да будет между тобой и мною Господь, пока не обновит нас Своей благодатью". Затем он в ту же ночь покинул родительский дом.

Сев на корабль, отплывающий на Восток, юноша прибыл в Лаодикею Сирийскую. Здесь он присоединился к погонщикам ослов и добрался с ними в город Эдессы, где хранился Нерукотворный образ Господа, изображенный на плащанице. Раздав остатки имущества, юноша оделся в лохмотья и стал просить милостыню в притворе храма Пресвятой Богородицы. Каждое воскресенье присоединялся он к Святым Христовым Тайнам. По ночам Алексей не спал и молился. Ешил он только хлеб и воду.

Тем временем родители и супруга святого Алексия, огорченные его исчезновением, послали своих слуг на поиски. Были они и в Эдессе, входили в храм Пресвятой Богородицы и подавали милостыню святому Алексию, не узнав его. Через некоторое время слуги вернулись в Рим, не найдя святого Алексия. И никому из родных не было откровения о нем.

После смерти святого Алексия, его родители и жена испытали великую скорбь. Однако их страдания были смягчены открытием, которое они совершили после его смерти. В руке святого Алексия они обнаружили записку, в которой он выразил свою глубокую любовь ко Христу и преданность Богу. В этом письме он извинился за любую боль, которую они могли испытывать из-за его отсутствия. Святой Алексий считал, что его любовь к Господу превосходит земную любовь к родителям и жене.

Приметы 17 марта

Народные приметы 17 марта / Фото: Pexels

Уже прилетели журавли — ждите тепло.

Высоко в небе летят гуси – придут снегопады.

Течет много талых вод — к богатому урожаю.

Что завтра нельзя делать

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили. Также запрещалось отправляться в путешествие, особенно далекое, ведь человека ждали беды и несчастья.

Что можно делать завтра

Наши предки пытались умыться талой водой, верили, что она дарит молодость и здоровье. Также в этот день начинали собирать березовый сок. Верили, если на Телпого Алексея выпить этот напиток, то здоровье будет крепким круглый год.

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