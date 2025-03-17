17 марта — какой церковный праздник, почему нельзя работать в земле в этот день

Что сегодня за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 17 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Алексия, мужа Божьего. Преподобный Алексей, муж Божий, один из известнейших святых христианской церкви, родился в IV веке в городе Эдесса (современный Урфа, Турция). Его жизненный путь был наполнен многими духовными и внешними испытаниями, что послужило его примером для многих христиан.

Алексей был рожден в богатой и благочестивой семье, вероятно, из аристократического происхождения. Его родители, увидев его духовную склонность и религиозные рвения, решили воспитывать отпрыска в духе христианских ценностей. Однако еще в юности Алексей почувствовал зов к монашеской жизни.

В начале своей жизни Алексей был женат, и его родители очень стремились, чтобы он стал идеальным мужем и отцом. Однако, после нескольких лет супружеской жизни, он принял решение отказаться от светской жизни и уйти в пустыню. Это произошло после того, как он увидел видение Божьего призвания, призывающее его отказаться от земных благ.

Алексей пошел в паломничество в Рим, где, по легенде, он поселился на заброшенном месте, ведя аскетическую и молитвенную жизнь. Однако он не был известен в этой местности, поскольку не стремился к славе или признанию. Алексей всегда скрывал свое имя во избежание человеческого поклонения. В Риме он прожил много лет в бедности и смирении, занимаясь молитвой и послушанием. Его жизнь была полна большой духовной борьбы и борьбы с самим собой.

Впоследствии Алексей вернулся домой, но неизвестно, был ли он опознан. Он проводил свою доброту и милосердие, помогая бедным и нуждающимся, но снова оставался неизвестным для родных. Лишь после его смерти оказалось, что это был его сын, приведший его к святости.

Святой Алексий стал символом самопожертвования, веры и благочестия. Его жизнь – пример преданности Богу и служение другим людям. Его святость прославлялась по всему христианскому миру, и сегодня он является одним из самых почитаемых святых в христианстве. Его жизнь стала основой многих монашеских традиций. Святой Алексий был признан не только святителем, но и мучеником за свою веру. Он стал образцом того, как можно жить в мире, не ища славы, но служа Богу и людям.

Приметы 17 марта

Народные приметы 17 марта / Фото: Unsplash

Наши предки в этот день следили за облаками.

Солнце 17 марта – обещает теплое и сухое лето.

Если снег еще лежит, это предвещает затяжную весну, которая может затянуться на несколько недель.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя было работать на земле. Считалось, что в этот день нельзя было заниматься земляными работами, поскольку это может повлиять на урожай. Нельзя было ссориться и кричать. Это был день, когда пытались избегать конфликтов и ссор, чтобы не навлечь беду на семью. Смех и хорошие отношения в этот день обеспечивали хорошее настроение и положительные перемены.

Что можно делать сегодня

С 17 марта народ начинал готовиться к полевым работам, очищению и приготовлению земли для посадки. Также в этот день было принято проводить обряд очищения дома, что символизировало восстановление и освобождение от негатива.

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