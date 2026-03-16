Реклама

Завтра, 17 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Алексия, мужа Божьего. Алексей родился в благочестивой семье в Риме. Воспитанный в христианской вере, он с раннего детства отличался благочестием, кротостью и желанием служить людям. Он был женат и жил обычной светской жизнью, но уже тогда стремился к полной преданности Богу.

По преданию, в день венчания он тайно отдал себя на служение Христу, обещав жить в суровом аскетизме. Не желая нарушать семейные обязанности, он оставил свой дом, укрывшись от семьи, чтобы вести жизнь молитвы и самопожертвования.

После ухода из дома Алексей поселился в чужом городе, жил бедно, скрывая свое происхождение. Он не общался с семьей и не принимал участия в светской жизни, полностью предаваясь молитве, посту и помощи отверженным. Его аскетическая жизнь длилась десятки лет, и за это время он удостоился великой духовной мудрости и благодати.

Реклама

Святой Алексий отличался не только аскетической строгостью, но и даром предсказания и чудотворения. Его жизнь полна многочисленных рассказов об исцелении больных, поддержке страждущих и духовном наставничестве. Однако сам Алексей всегда оставался скромным, избегал славы и не стремился к человеческому признанию.

Впоследствии, по провидению Божию, преподобный Алексей тайно вернулся в свой дом. Семья его не узнала, и он продолжал жить как чужестранец, помогая родным без слов. Лишь накануне своей смерти он открыл свою личность, оставив семью в благоговении и восторге.

Святой преподобный Алексий скончался в глубокой старости, спокойно и с верой. Его святость была признана церковью, и память о нём почитается в день его упокоения как образец смирения, терпения и неутомимого служения Богу.

Приметы 17 марта

Ясное солнечное небо — весна будет ранней и теплой.

Сильный ветер — ожидается поздняя весна или еще будут заморозки.

Снег в этот день еще близкие холода, а весна задержится.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам этот день не подходит для финансовых операций и долговых обязательств — давать деньги или вещи в долг не рекомендуется. Особенно осторожными следует быть семьям с маленькими детьми: считается, что в этот день можно «отдать» их судьбу и лучше избегать рискованных решений.

Реклама

Что можно делать завтра

В православной традиции 17 марта день посвящен святому Алексию, мужу Божьему. Верующие обращаются к нему с молитвами о защите и поддержке: об исцелении от болезней, облегчении страхов перед жизненными испытаниями, покровительстве для обиженных, утешении для скорбных и помощи нуждающимся. Это день духовного очищения, молитвы и милосердия.