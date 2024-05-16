17 мая — какой церковный праздник, не делайте одну вещь, иначе в жизни начнутся серьезные проблемы

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 мая, в православном календаре день памяти апостола от 70 Андроника и святой Юнии. Апостол Андроник был одним из апостолов из числа семидесяти. Он также был епископом Паннонии. Андроник известен своими апостольскими трудами, обращением язычников в христианство, разрушением языческих храмов и сооружением церквей. Он был родственником апостола Павла и сподвижником в его миссионерской деятельности. Андроник и его помощница Юния много потрудились, проповедуя Евангелие язычникам.

Святая Юния также была родственницей апостола Павла. Они уверовали в Господа раньше самого апостола. Юния помогала Андронику в апостольских трудах. Они прославились тем, что проповедовали Евангелие язычникам. Многие язычники крестились благодаря их труду, языческие капища исчезали, а на их месте появлялись христианские храмы.

Приметы 17 мая

Народные приметы 17 мая / Фото: Unsplash

Жаркая и солнечная погода — осень придет рано.

Дождь до ненастного лета.

Уже расцветшую сирень можете ловить рыбу.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки прислушивались к кухне, а к вечеру не спешили. Верили, кто ослушается, того ждут серьезные проблемы. Также запрещалось ехать в дальние путешествия – они закончатся неудачей.

Что можно делать завтра

В этот день часто бывало ветрено, от ветра доносился свист, из-за чего день назвали "Свистуном". Крестьяне выходили на огород, чтобы усадить перец, картошку томаты.

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