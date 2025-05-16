Церковный праздник 17 мая / © Фото из открытых источников

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Завтра, 17 мая, в православном календаре - день памяти святого апостола Андроника и других. Святой Андроник — один из семидесяти апостолов, которых Сам Спаситель послал для проповеди Царствия Божия (Лк. 10:1). В Новом Завете он упоминается апостолом Павлом как хорошо известный и уважаемый среди других апостолов, “родственник” и со- заключенный, то есть человек, пострадавший за Христа вместе с ним (Рим. 16:7). Его жизнь и апостольская деятельность связаны с ярким периодом утверждения христианской веры в Римской империи.

По передаче, Андроник происходил из Панонии (исторической области на территории современной Венгрии или Балканского полуострова). Его женой и верной сотрудницей в апостольском служении была святая Юния, которая также принадлежала к 70 ученикам Христа.

Супруги приняли веру во Христа еще до обращения апостола Павла, что свидетельствует об их раннем вхождении во Христовую Церковь. Их вера была не только глубоко личной, но и активной — они сразу же стали ревностными благовестниками Евангелия.

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После Святой Пятидесятницы Андроник и Юния отправились в миссионерскую поездку. Их апостольское служение охватывало Малую Азию, Сирию, Македонию, а возможно и другие края. Они ревностно проповедовали Христа, обращали язычников, утверждали вновь образованные церковные общины и поставляли епископов.

Исторические предания приписывают им и дар чудотворения: они исцеляли больных, изгоняли злых духов и творили много знамен, свидетельствовавших о действии благодати Божией.

Их апостольское служение не осталось незамеченным властями. Вместе с другими апостолами они подверглись преследованиям. Апостол Павел, говоря о них, подчеркивает их заключение, называя их «со-заключенными». Это свидетельствует о том, что их жизнь проходила под знаком мученического подвига.

Жизнь Андроника и Юнии завершилась мученически. По церковному преданию, они были жестоко убиты язычниками — избиты камнями за проповедь Христа. Вероятным местом их упокоения считают территорию современной Греции или Балкан. Точные исторические сведения об обстоятельствах их смерти не сохранились, но Церковь единодушно прославила их как мучеников.

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Приметы 17 мая

Народные приметы 17 мая / © unsplash.com

Утром на траве нет росы — погода скоро изменится.

Воробьи летают большими стаями — к сильному ветру.

Кукушка весело поет — к улучшению погоды.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя стричь ногти или волосы — считается, что это может сократить жизнь. Также не стоит резать домашнюю птицу на мясо — иначе птицы дома перестанут водиться. А еще запрещается беременным женщинам одевать красную одежду и есть ягоды и фрукты — может привести к преждевременным родам.

Что можно делать завтра

В народной традиции святого Андрона почитают как телохранителя небесных врат — того, кто имеет силу открывать ворота небес и выпускать на землю спасенный дождь. Именно к нему обращаются с молитвами во время засухи, прося увлажнить землю, чтобы всходы дали силу, а посевы не погибли без питательной влаги.

В старину хозяйки именно 17 мая традиционно готовили разнообразные блюда из картофеля, веря, что щедрый картофельный стол привлечет обильный урожай этого корнеплода. Чем больше картофеля подавалось к столу, тем выше, по народному поверью, должен быть не только урожай, но и благосостояние в хозяйстве.