17 ноября — какой церковный праздник, почему нельзя примерить чужое венчальное кольцо

Завтра, 17 ноября, в православном календаре – день памяти святителя Григория. Он родился около 329 года в Арианге, Каппадокия (Малая Азия) в знатной и благочестивой христианской семье. Учился в лучших школах Александрии и Афин, где дружил с Василием Великим. Григорий принял монашество на Святой Горе Афон и посвятил себя служению Богу. Он был епископом Назианза и Сасима, а также константинопольским патриархом и был выдающимся богословом и ритором, защищавшим православную веру против ариан и других еретиков. Григорий написал многие произведения, среди которых пять богословских речей, известных как "Богословский цикл". Он умер 25 января 389 или 390 в Арианге.

Приметы 17 ноября

Народные приметы 17 ноября / Фото: Pexels

Теплая погода на мягкую зиму.

Сильный заморозок указывает на то, что скоро наступит похолодание.

Пасмурно – зимой будет мало солнечных дней.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось тяжело работать и отправляться в дальний путь — верили, что это принесет только неудачи. Также нельзя было хвастаться, иначе все достижения потеряются. Не разрешалось примерять чужое венчальное кольцо, потому что можно было навлечь на себя проблемы.

Что можно делать завтра

А вот веселиться на свежем воздухе было позволено. Крестьяне называли день "Григория Зимоуказателя", потому что по погоде угадывали, какой будет зима.

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