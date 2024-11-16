17 ноября — какой церковный праздник, считающийся величайшим грехом этого дня

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 ноября, в православном календаре день памяти святого святителя Григория, епископа Неокесарийского. Он был величайшим христианским епископом и чудотворцем III века. Родился он около 213 года в городе Неокесария в Понте (ныне территория Турции) в знатной языческой семье, но еще в молодом возрасте принял христианскую веру. Многие его современники и последователи чтили его за силу молитвы, а также за многочисленные чудеса, которые приписывали его вере.

Первоначально Григорий получил классическое языческое образование и был настроен к ораторской и юридической карьере. Однако, будучи молодым, он вместе с братом Атенодором переехал в Александрию и Палестину, чтобы продолжить образование. В Кесарии Палестинской он познакомился с выдающимся богословом Оригене, который имел большое влияние на него и способствовал его обращению в христианство. Григорий стал ревностным учеником Оригена, а после учебы вернулся в родной город как глубоко преданный христианин.

В 240-х годах Григорий стал епископом Неокесарии. В начале его служения город был преимущественно языческим, но со временем благодаря его усилиям христианское общество значительно возросло. Легенды говорят, что когда Григорий стал епископом, в городе было всего 17 христиан, но до его смерти большинство жителей Неокесарии исповедовали христианскую веру.

Григорий получил прозвище "Чудотворец" благодаря многим чудесам, которые приписываются его молитвам. Например, он останавливал реки, чтобы уберечь землю от затопления, излечивал больных и изгонял демонов. Существует предание, что благодаря его молитве перед смертью языческие святыни Неокесарии были разрушены, а в местных храмах начали поклоняться Богу.

Его наставления и богословское наследие оказали большое влияние на христианскую теологию. Хотя он не оставил много письменных работ, его ученики и преемники распространили его учение. Самым известным из его произведений является "Символ веры", в котором изложены основные догматы христианской веры, включая учение о Святой Троице. Этот символ предшествовал Никейскому символу веры и являлся первой известной записью такого рода. Святой Григорий скончался в 270-х годах.

Приметы 17 ноября

Народные приметы 17 ноября / Фото: Unsplash

Какая погода в этот день, такова будет вся зима.

Вода тихо течет – к мягкой зиме.

На небе Молодой человек — скоро придет холод.

Что завтра нельзя делать

Издавна наши предки верили, что самый страшный грех этого дня — ходить в грязной и старой одежде. Согласно приметам, такого человека ждут беды и проблемы во всех начинаниях. Также не следует забывать о своих родственниках, не звонить им по телефону, это плохо закончится.

Что можно делать завтра

В начале этого дня было принято уходить в баню, тогда будешь здоровым в течение всего года. Если выполнить какое-либо обещание, тогда весь год вам будет везти.

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