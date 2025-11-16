Церковный праздник 17 ноября / © Фото из открытых источников

Завтра, 17 ноября, в православном календаре день памяти святого святителя Григория, епископа Неокесарийского. Святой Григорий известен как праведный и благочестивый епископ города Неокесария (современная территория Турции). Достоверных биографических сведений о его рождении и ранней жизни сохранилось немного, однако его уважают за глубокую духовность, мудрость в пастырском служении и ревность в защите православной веры.

Как епископ, он руководил паствой в сложный период, когда христианство еще сталкивалось с многочисленными вызовами как внешними (угрозы от язычников или еретиков), так и внутренними (разные ереси и духовные отклонения среди верных).

Святой Григорий проявил себя как ревностный защитник догматов веры и поборник церковного порядка. Его проповеди отличались глубоким богословским содержанием, простотой для понимания и духовной силой, вдохновлявшей на жизнь в добре и молитве.

Святой Григорий прославился как чудотворец и образец пастырского служения. Он почитается как угодник Божий и пример святой жизни для духовенства и мирян.

Приметы 17 ноября

Народные приметы 17 ноября

Мороз в этот день предвещает суровую зиму.

Если вороны сидят тихо на деревьях — быть мороза.

Много желудей на деревьях — на суровую зиму, мало — на мягкую.

Что завтра нельзя делать

В этот день за народными верованиями существует несколько важных запретов: не стоит отправляться в дальние путешествия, давать или брать взаймы деньги, а также выходить на улицу в грязной одежде.

Что можно делать завтра

В старину в этот день обязательно посещали баню, потому что верили: она укрепляет здоровье и очищает тело и душу. Праздник проводили в кругу семьи, пытались отложить трудные дела и насладиться радостными моментами. Очень важно было сдержать свои обещания — тогда весь следующий год обещал успех и благополучие.