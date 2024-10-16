17 октября – какой церковный праздник, что обязательно следует сделать, чтобы привлечь деньги

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 октября, в православном календаре день памяти святого пророка Осии. Осия, вероятно, происходил из северного царства Израиль, во времена, когда правили цари Иеровоам II и другие. Этот период характеризовался экономическим процветанием, но также и нравственным упадком. Осия получил задачу от Бога провозгласить народу Израиля его грехи и призывать к покаянию. Его проповеди были направлены против идолопоклонства и социальной несправедливости.

Известен также благодаря своей личной трагедии. Бог приказал ему жениться на блуднице Гомере, что стало символом отношений между Богом и Израилем, где народу было дано много благ, но он изменял Богу, следуя за идолами. Основные темы книги Осии – любовь Бога к своему народу, призыв к покаянию и обещание восстановления. Осия сравнивает отношения Бога с Израилем с семейными отношениями, подчеркивая верность и предательство. Осия предусматривал падение Израиля, его захват ассирийцами и последствия отступничества народа. Но он также провозглашает обещание о будущем восстановлении и спасении.

Церковный праздник 17 октября – день памяти святого преподобномученика Андрея Критского

Андрей родился на острове Крит примерно в VII веке. По некоторым источникам, он происходил из знатной семьи. Поступил в монастырь, где вел суровую монашескую жизнь, посвящая себя молитве, аскезе и учению. Он снискал репутацию мудрого и богомудрого монаха.

Андрей стал известным проповедником, призывающим к покаянию и обращению к Богу. Его проповеди оказали большое влияние на людей. В период, когда правитель решил преследовать христиан, он пострадал за свою веру. Он не испугался угроз и продолжал проповедовать христианскую веру. За свое непримиримое отношение к язычеству и проповедованию христианства, Андрей был подвергнут жестоким пыткам и, наконец, казнен.

Приметы 17 октября

Народные приметы 17 октября / Фото: Unsplash

Кошка крепко спит — к теплу.

Солнце закрыло облака — будет дождь.

Яркая луна — к теплой и солнечной погоде.

Что завтра нельзя делать

В этот день старались не смотреть на небо, потому что боялись увидеть плохой знак — падающие звезды. Считалось, что они в этот день являются предвестниками несчастья. Нельзя также брать деньги взаймы, потому что будут проблемы с финансами.

Что можно делать завтра

Чтобы дела пошли вверх, а деньги умножились, в этот день нужно было совершить три добрых поступка. Также это благоприятный день для того, чтобы побыть в кругу семьи.

Читайте также: