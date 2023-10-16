17 октября — какой церковный праздник, почему ни в коем случае нельзя мыться

Завтра, 17 октября, в православном календаре день памяти пророка Осия. Он был одним из 12 маленьких пророков Ветхого Завета, жившим и предсказывавшем в VIII веке до н.э. в Израильском царстве. Он был сыном Беэри и мужем Гомер, которая была блудницей. Его личная жизнь стала символом отношений между Богом и Его народом, отступившим от Него и служившим идолам. Осия призвал израильтян к покаянию и возвращению к Богу, обещая им милосердие и благословение в будущем. Он также предсказал приход Мессии, который спасет людей от греха и смерти. Книга пророка Осии – первая из книг маленьких пророков в Библии.

Церковный праздник 17 октября – день памяти святых мучеников Космы и Дамиана

Святые мученики Косма и Дамиан были римскими врачами-близнецами, жившими и проповедующими христианство в III веке. Они были известны своей бескорыстной помощью больным и немощным, за что их называли бессеребренниками. Они также совершали чудеса исцеления посредством Божьей благодати. За свою веру они были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам, но Бог охранял их от всякого вреда. Наконец, они были казнены мечом вместе с тремя другими христианами. Их мученичество произошло 27 сентября 287 года в Риме.

Приметы 17 октября

Народные приметы 17 октября / Фото: pixabay.com

Если кошка спит крепко — ждите теплую погоду.

Гусь машет крыльями — к дождю.

Светит яркая луна — погода будет солнечной и теплой.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не мыться, потому что верили, что вода может "смыть" всю защиту от болезней. Если не удалось обойти этот запрет, хотя бы не мыли домашних животных, чтобы защитить их перед холодным временем. Также верили, что лучше не начинать новую работу, потому что она точно не принесет успеха. Пытались не делиться своей радостью с чужаками, потому что придет несчастье.

Что можно делать завтра

Особое внимание крестьяне уделяли колесам и телегам. Колеса снимали, проверяли, ремонтировали и оставляли храниться до весны. Также часто гадали на погоду по скрипу колес. Если они едут тихо, в следующем году будет большой урожай овощей.

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