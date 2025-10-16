Церковный праздник 17 октября / © pixabay.com

Завтра, 17 октября, в православном календаре день памяти святого пророка Осии. Осия был пророком в Израиле примерно в 8 веке до н. э. во время правления царей Израиля Озии, Иоаса, Иоахаза и Иоасфата. Его пророчества относятся ко времени обострения нравственного и духовного упадка Северного царства Израиля перед его падением от Ассирии.

Одним из самых известных аспектов жизни Осии является его брак с женщиной по имени Гомер. По библейскому рассказу, этот брак был символичен: Осия должен был показать через свою семейную жизнь Божью любовь к народу, который часто “предавал” Его, обращаясь к идолопоклонству. Этот личный опыт и брак стал живым образом Божьей верности и терпеливой любви.

Пророк Осия напоминает о том, что даже в случаях великой духовной неверности Божья любовь всегда терпелива и стремится к возвращению людей к Нему. Его жизнь и пророчества подчеркивают, что любовь Бога — это не абстрактное понятие, а активная, терпеливая и часто символически выраженная в силу жизненных обстоятельств.

Церковный праздник 17 октября — день памяти святого преподобномученика Андрея Критского

Святой Андрей Критский родился около 660 года в Дамаске в христианской семье. С рождения он был немым, но странным образом исцелился после причастия в семилетнем возрасте. Это чудо стало началом его глубокого духовного путешествия. Он начал изучать Священное Писание и богословские науки, стремясь глубже познать веру.

В 14 лет Андрей отправился в Иерусалим, где поступил в монастырь святого Саввы Освященного. Там он вел суровую монашескую жизнь, отличаясь аскетизмом, смирением и глубокой молитвой. Его добродетели и мудрость обратили на себя внимание, и он стал писарем Иерусалимской Патриархии.

Андрей Критский был выдающимся гимнографом. Ему приписывают авторство более 70 канонов, в том числе Великий покаянный канон, поющийся в первые четыре дня Великого поста. Этот канон является глубоким выражением покаяния и молитвы, влияющей на духовную жизнь многих поколений христиан.

Святой Андрей жил во времена императора-иконоборца Константина Копронима (741–775), преследовавшего приверженцев иконопочитания. Узнав о начале гонений на иконы, Андрей пришел к императорскому двору и открыто обличил императора в ереси. За это он был схвачен, истязан и заключен в тюрьму. Во время этапирования к месту казни, один из охранников нанес ему смертельный удар ножом. Святой Андрей умер от ран, и его тело было низвергнуто в бездну. Спустя всего три месяца благочестивые христиане смогли похоронить его в монастыре святого апостола Андрея в местности Крис.

Приметы 17 октября

Снег этого дня означает, что через 40 дней наступит настоящая зима.

Теплая погода — указывает на мягкую зиму.

Небо затянуло облаками — ждите дождей.

Что завтра нельзя делать

На церковный праздник 17 октября не следует отправляться в далекое путешествие и занимать деньги — вернуть их будет непросто. Также в этот день не советуют начинать новые дела и строить планы, а еще хуже — делиться ими с другими, потому что задуманное вряд ли сбудется.

Что можно делать завтра

Пророк Осия чтил покой и порядок, поэтому в этот день лучше отложить все важные дела и заботы на потом. Женщинам советуют посвятить время отдыха, чтобы сберечь здоровье и силы. Известный своей добротой, Осия вдохновляет совершать в день его памяти три добрых поступка. Это могут быть любые простые действия: помочь соседям по хозяйству, купить необходимое, угостить родных выпечкой, накормить бездомных животных или проводить пожилого человека через дорогу. Считается, что после таких поступков дела пойдут в гору, а в доме всегда будет царить достаток и благополучие.