17 популярных мифов о собаках, в которые до сих пор верят владельцы: что говорит эксперт

17 мифов о собаках, которые эксперт назвала ложными / © pexels.com

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Многие распространенные представления о собаках не соответствуют современным знаниям об их поведении. То, что люди часто воспринимают как проявление радости, вины или упрямства, нередко имеет совершенно иное объяснение.

Об этом сообщает Bored Panda со ссылкой на эксперта по поведению собак, доктора Кристину Сполдинг.

По словам эксперта, люди часто объясняют поведение собак через призму человеческих эмоций. В то же время на поведение животного гораздо больше влияют жизненный опыт, обстоятельства, генетические особенности, воспитание и среда, в которой оно живет.

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Эксперт перечислила 17 распространённых мифов о собаках, которые не соответствуют современным представлениям об их поведении:

Если собака молчит, значит, она спокойна. На самом деле признаками стресса могут быть облизывание губ, зевота, замирание, отвод взгляда или головы ещё до того, как животное начнёт рычать или лаять. Рычание — это плохое поведение. В большинстве случаев рычание является способом сообщить о страхе, дискомфорте или желании увеличить дистанцию. Наказание не устраняет причину такой реакции. Наказание работает лучше, чем поощрение. Исследования показывают, что положительное подкрепление помогает собакам эффективнее учиться и укрепляет доверие к хозяину, тогда как наказание может привести к нежелательным последствиям. Виляющий хвост всегда означает радость. На самом деле это лишь свидетельствует об эмоциональном возбуждении. В зависимости от положения и движений хвоста собака может быть настороженной, взволнованной или даже раздраженной. Зевота означает, что собака хочет спать. Часто животные зевают из-за стресса, волнения или эмоционального напряжения. Сон на спине свидетельствует об абсолютном доверии. Такая поза может быть просто удобной или помогать охладиться. Иногда собаки переворачиваются брюхом вверх и тогда, когда чувствуют себя неуверенно. Характер собаки полностью зависит от породы. Генетика играет свою роль, но на поведение также влияют социализация, воспитание, состояние здоровья, условия жизни и предыдущий опыт. Собаки постоянно стремятся доминировать над людьми. Теория об «альфе» больше не считается актуальной. Чаще всего нежелательное поведение связано со страхом, стрессом, непониманием ситуации или недостаточным обучением. Собаки испытывают чувство вины так же, как и люди. Так называемый «виноватый взгляд» обычно является реакцией на поведение или тон голоса хозяина, а не свидетельством осознания собственной вины. Пожилую собаку уже не научишь новым командам. Если животное здоровое, оно может осваивать новые навыки независимо от возраста. Облизывание всегда означает привязанность. Собаки могут лизать человека, чтобы поздороваться, привлечь внимание, изучить запах или вкус, успокоиться или продемонстрировать покорность. Все собаки любят знакомиться с другими собаками. Социальные предпочтения у них разные: одним нравится общение с новыми животными, другие чувствуют себя комфортнее в привычном кругу. Если собака не слушается, значит, она упрямая. Причиной могут быть тревога, растерянность, посторонние раздражители или непонимание того, чего от неё ожидают. Собаки видят мир только в черно-белом цвете. На самом деле они различают цвета, хотя и не так, как люди. В частности, им доступны синие и желтые оттенки. Социализация щенка — это знакомство с как можно большим количеством людей и мест. На самом деле важно, чтобы новый опыт вызывал у животного положительные или нейтральные ассоциации, без принуждения к взаимодействию. Собаки портят вещи из мести. Если животное грызет мебель или уничтожает предметы, это чаще всего связано со скукой, стрессом, тревогой или недостатком физических и умственных нагрузок. «Зуми» свидетельствуют о проблемах с поведением. Внезапные всплески активности и быстрый бег (FRAP) считаются естественным поведением многих собак и помогают им выплеснуть накопленную энергию.

Напомним, ранее мы сообщали, что если у собаки появился стойкий неприятный запах изо рта, откладывать визит к ветеринару не стоит. Специалисты назвали признаки, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

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