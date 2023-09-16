17 сентября — какой церковный праздник, о чем молятся святым девушки и почему женщинам нельзя работать

Завтра, 17 сентября, в православном календаре день памяти мученицы София и дочерей ее Веры, Надежды и Любви. Мученицы София, Вера, Надежда и Любовь были раннехристианскими святыми, жившими в Риме во II веке. Они отказались от язычества и прославляли Иисуса Христа, за что подверглись жестоким пыткам и смерти. Их имена символизируют четыре основных христианских добродетелей: мудрость, веру, надежду и любовь.

Этих мучениц называют четырьмя духовными сундуками, потому что они сохранили в себе чистоту и красоту души, не изменив своей вере в Бога даже под угрозой смерти. Они стали примером для всех христиан, стремящихся достичь совершенства в четырех главных добродетелях: мудрости, вере, надежде и любви. Они также напоминают нам о том, что Бог есть источник всего добра и красоты, и что мы должны сохранять свое сердце от всякого зла и греха.

По легенде, София была родом из Милана. Она рано овдовела, после чего перебралась в Рим. Своих дочерей София воспитывала в Христианской вере и даже дала им имена в честь главных христианских добродетелей – Вера, Надежда и Любовь. В те годы римское государство жестоко преследовало верующих во Христа. Маленьких девочек (старшей Вере тогда было всего 12, а младшей Любви всего 9) арестовали, подвергли пыткам, а затем убили на глазах их матери. Сама София умерла на следующий день у могилы своих дочерей1.

Приметы 17 сентября

Народные приметы 17 сентября / Фото: Pexels

Журавли еще не полетели в теплые края — Покрову ждите морозов.

Кошка умывается – будет сухая погода.

Утро пасмурное — в ближайшие дни ждите теплую погоду.

Что завтра нельзя делать

Этот день в народе считался днем женщины, поэтому им было запрещено тяжело работать. Всю работу по дому должен был выполнять мужчина. Также запрещалось ссориться с женщинами, злословить или оскорблять их. День считался неблагоприятным для романтических встреч, сватовства или венчания. Нельзя было также заниматься рукоделием, потому что существовал высокий шанс ранить себя.

Что можно делать завтра

17 сентября было принято угощать женщин сладостями, пирогами и прочими десертами. Верили, что тогда в семье будет мир и согласие. Молодые девушки обязательно молились святым Вере, Надежде, Любви и Софии о встрече с суженым и свадьбе. Женщины также обращались к мученицам с молитвой о мире в семье, здоровье для детей и исцелении от бесплодия.

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