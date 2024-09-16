17 сентября — какой церковный праздник, почему нельзя ловить рыбу и отправляться в путешествие

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 сентября, в православном календаре день памяти святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. Святая мученица София жила в Римской империи в период правления императора Адриана (117–138 гг. н.э.). Ее имя в переводе с греческого означает "мудрость". София была христианкой и, вероятно, жила в Риме.

В христианских источниках рассказывается, что она была вдовой и воспитывала трех дочерей: Веру, Надежду и Любовь. София, как и ее дочери, была известна своей глубиной веры и благочестием. Когда начались преследования христиан, ее дочери были арестованы и подвергнуты пыткам за отказ отречься от своей веры.

Мученица Вера была старейшей дочерью Софии. Она выстояла перед большими страданиями, отказавшись отречься от веры, и в конце концов была казнена. Мученица Надежда, как и ее сестра, была подвергнута жестоким пыткам. Она проявила большое мужество и терпение в страданиях. Самая маленькая из девушек, Любовь, также стойко перенесла мученичество и смерть, демонстрируя свою веру и преданность Христу.

Приметы 17 сентября

Народные приметы 17 сентября / Фото: Unsplash

Теплая и сухая погода — к длинной осени.

Листья уже пожелтели, но не опали — к поздней зиме.

Услышать гром – зима будет снежной.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается начинать новые дела, отправляться в путешествие или даже ловить рыбу. Все это доставит в вашу жизнь неприятности. Также лучше не есть блюда из рыбы.

Что можно делать завтра

Согласно традициям, люди пытались есть только блюда из мяса птицы. Верили, что это принесет финансовую устойчивость и здоровье. А еще обязательно ходили в баню.

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