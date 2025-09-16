- Дата публикации
17 сентября — какой церковный праздник, что женщинам запрещается делать в этот день
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 17 сентября, в православном календаре день памяти святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви. София жила в Италии или Римской империи в начале II века, во времена, когда христианство подвергалось жестоким преследованиям со стороны языческой власти. Она была верующей христианкой и воспитывала своих дочерей в любви к Богу и истине.
По преданию, императорские власти вызвали Софию и ее дочерей, приказывая им отречься от Христа и поклониться языческим богам. Вера, Надежда и Любовь были подвергнуты страшным пыткам. Каждая из дочерей умерла мученической смертью за веру во Христа, невзирая на молодой возраст. София, видя смерть своих детей, оставалась непоколебимой в вере, молилась за них и была духовно поддержана для других христиан.
После смерти дочерей София, по преданию, отошла в покой спустя короткое время, оставив после себя несокрушимой веры и любви матери к детям и к Богу.
Приметы 17 сентября
Утренняя роса ясная и обильная — будет теплая осень.
Утром туман предвещает сухую и ясную погоду на несколько дней.
Сильный ветер с юга — принесет потепление; с севера — приближение холодов.
Что завтра нельзя делать
В народных обычаях этого дня женщинам советуют полностью воздерживаться от любого труда, даже домашнего, ведь считается, что на праздник Веры, Надежды и Любви работа приносит неудачу или вредит духовному спокойствию.
Что можно делать завтра
В этот день к святым великомученицам Веры, Надежды, Любви и Софии обращаются с молитвами о благополучии семьи, женском здоровье и здоровье детей, а также о даровании детского счастья. По народным обычаям на столе обязательно должен был стоять каравай: в древности его пекли накануне праздника, украшали свечой, зажженной в церкви. Верили, что каждый член семьи должен попробовать хотя бы кусочек этого хлеба, и тогда в доме будут царить радость, согласие и спокойствие.