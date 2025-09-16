Церковный праздник 17 сентября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 17 сентября, в православном календаре день памяти святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви. София жила в Италии или Римской империи в начале II века, во времена, когда христианство подвергалось жестоким преследованиям со стороны языческой власти. Она была верующей христианкой и воспитывала своих дочерей в любви к Богу и истине.

По преданию, императорские власти вызвали Софию и ее дочерей, приказывая им отречься от Христа и поклониться языческим богам. Вера, Надежда и Любовь были подвергнуты страшным пыткам. Каждая из дочерей умерла мученической смертью за веру во Христа, невзирая на молодой возраст. София, видя смерть своих детей, оставалась непоколебимой в вере, молилась за них и была духовно поддержана для других христиан.

После смерти дочерей София, по преданию, отошла в покой спустя короткое время, оставив после себя несокрушимой веры и любви матери к детям и к Богу.

Реклама

Приметы 17 сентября

Народные приметы 17 сентября / © unsplash.com

Утренняя роса ясная и обильная — будет теплая осень.

Утром туман предвещает сухую и ясную погоду на несколько дней.

Сильный ветер с юга — принесет потепление; с севера — приближение холодов.

Что завтра нельзя делать

В народных обычаях этого дня женщинам советуют полностью воздерживаться от любого труда, даже домашнего, ведь считается, что на праздник Веры, Надежды и Любви работа приносит неудачу или вредит духовному спокойствию.

Что можно делать завтра

В этот день к святым великомученицам Веры, Надежды, Любви и Софии обращаются с молитвами о благополучии семьи, женском здоровье и здоровье детей, а также о даровании детского счастья. По народным обычаям на столе обязательно должен был стоять каравай: в древности его пекли накануне праздника, украшали свечой, зажженной в церкви. Верили, что каждый член семьи должен попробовать хотя бы кусочек этого хлеба, и тогда в доме будут царить радость, согласие и спокойствие.