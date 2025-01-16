17 января — какой церковный праздник, почему лучше отложить рукоделие на другой день

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Антония Великого. Он был одним из первых и наиболее выдающихся христианских отшельников и основателем монашества в Египте. Его жизнь стала основой для формирования монашеской традиции в христианстве. Он жил в IV веке (примерно с 251 до 356 года).

Антоний родился в богатой христианской семье в Египте, в селе Кома, примерно в 251 году. Его родители были верующими, и Антоний получил хорошее воспитание, получая основы христианской веры. Его родители умерли, когда он был еще молод, и он унаследовал их имущество. Однако, чувствуя, что материальные блага не могут обеспечить ему подлинное счастье, Антоний решил продать все, что имел, и вступить на путь аскетической жизни.

Чувствуя призвание к монашеству, он отправился в египетскую пустыню, где начал вести аскетическую жизнь. Антоний отделился от мира, проживая в пещерах и сосредотачивая свое внимание на молитве, посте и духовном развитии. Его преданность жизни в молитве и аскезе сделала его знаменитой среди единоверцев. Антоний часто сталкивался с испытаниями, включая физические и духовные соблазны, которые должны были проверить его веру.

Одной из наиболее известных частей жизни святого Антония есть его борьба с искушениями. Он верил, что дьявол пытается совратить монахов, и именно его победа над этими соблазнами делает его примером для подражания. Святой Антоний переживал многочисленные видения, которые пытались его увести от пути аскезы, но он оставался неизменно верен своей вере.

Антоний стал не только примером для других монахов, но и наставником для многих желающих стать монахом. Его ученики часто приходили к нему, чтобы получить духовные наставления. Он учил своих последователей жить в простоте, скромности и смирении, подчеркивая важность молитвы, покаяния и преданности Богу. Именно благодаря ему началось развитие монашеского движения, которое расширялось и распространялось по всему христианскому миру.

Хотя сам Антоний не оставил нам письменных трудов, его жизнь стала темой многих ранних христианских текстов. Одна из самых известных книг, описывающая его жизнь — это "Жизнь святого Антония", написанная святым Афанасием Александрийским. Это произведение не только подробно описывает духовный путь Антония, но и служит вдохновением для многих христиан в разные эпохи. Святой Антоний считается "отцом" христианского монашества и одним из величайших аскетов христианской истории.

Приметы 17 января

Народные приметы 17 января / Фото: Unsplash

Ясная погода – морозы будут затяжными.

Красное небо на закате — ждите сильный ветер.

Потеплело – следующие дни резко похолодает.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше не брать никаких острых предметов в руки. К примеру, хлеб не режут, а ломают на куски руками. Также не стоит заниматься рукоделием, иначе существует высокий риск пораниться ножницами.

Что можно делать завтра

Наши предки обязательно пекли круглый хлебец, символизировавший Солнце. Кусочки выпечки обязательно раздавали детям, всем членам семьи, а еще домашнему скоту. Существовало поверье, что так можно навлечь раннюю весну.

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