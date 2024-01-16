17 января — какой церковный праздник, почему обязательно нужно делиться выпечкой с другими людьми

Завтра, 17 января, в православном календаре – день памяти Антония Великого. Антоний Великий был одним из первых христианских монахов, отправившихся для уединенной жизни в пустыне Египта. Он родился в 251 году в египетском городке Коми и происходил из богатой христианской семьи. В 272 году после смерти родителей он раздал имущество бедным и поселился в пустыне близ Коми, где жил подвижнической жизнью. Он учился у разных подвижников, живших в окрестностях, и перенимал от них добродетели, такие как воздержание, молитва, трудолюбие, терпение и любовь к Богу и ближнему. Он также испытывал многие искушения и нападения от дьявола, но выдерживал их с мужеством и верой. Он стал знаменитым и уважаемым среди народа и своих учеников, следовавших его примеру. Антоний также встречался с другими великими святыми, такими как Афанасий Александрийский и Павел Пустыльник. Он умер в 357 году в глубокой старости, оставив за собой множество произведений и наставлений о духовной жизни. Его считают основателем христианского отшельнического монашества и одним из самых почитаемых святых в православной и католической церквях.

Приметы 17 января

Народные приметы 17 января / Фото: Pexels

Облачно к метели в ближайшие дни.

Теплая погода – на следующий день похолодания.

Оттепель – весна придет рано.

Что завтра нельзя делать

Запрещается лениться, ведь Антоний Великий был очень трудолюбивым человеком и он не терпит лености. Но нельзя заниматься в этот день рукоделием. Можно "зашить" дорогу в ваш дом для финансов. Нельзя ссориться, злословить — это приведет к болезням и разным бедам.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки выпекали особую выпечку, которая имела форму солнца. Очень важно ею поделиться с другими людьми. Тогда весь год пройдет в богатстве. Мужчины шли проверять заготовки на зиму, чтобы понять, хватит ли до весеннего Юрия.

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