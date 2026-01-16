Церковный праздник 17 января / © unsplash.com

Завтра, 17 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Антония Великого. Антоний родился около 251 года в городе Кома в Египте в богатой христианской семье. С раннего возраста он проявлял глубокую духовность и стремление к самосовершенствованию. После смерти родителей раздал все свое имущество бедным, оставив только самое необходимое и посвятил жизнь служению Богу. Это решение стало переломным моментом в его духовном пути.

В поисках духовной чистоты Антоний удалился от мира и поселился в пустыне близ города Мемфис. Там он ведет строгую жизнь: питался хлебом и водой, практиковал постоянный пост и молитву. Постепенно к нему стали приходить учащиеся, стремясь научиться искусству духовной борьбы.

Особенностью жизни святого была постоянная борьба с внутренними искушениями и демоническими соблазнами, о которой свидетельствуют многочисленные биографии, в частности житие святого, написанное св. Афанасием Великим. Эти духовные подвиги послужили основой для развития христианской аскетической традиции.

Антоний Великий проповедовал жизнь в молитве, смирении, смирении и отказе от мирских удовольствий. Он считал, что настоящее богатство души — это внутренняя свобода от страстей. Его пример вдохновил многочисленных учеников и последователей, среди которых выделялись как странствующие отшельники, так и организованные монастырские общины.

Святой Антоний стал символом монашеской доблести. Его советы и наставления повлияли на развитие монастырской жизни не только в Египте, но и во всем христианском мире. После смерти в 356 году его духовное наследие продолжало жить в монастырях, а его жизненный пример служил вдохновением для многих поколений подвижников.

Приметы 17 января

Снег идет весь день — будет много снега и заметили всю оставшуюся зиму.

Сильный ветер — жди смены погоды и метелей.

Иней на деревьях наступит морозный и сухой период.

Что завтра нельзя делать

В этот день существует несколько запретов, которые следует соблюдать. Не советуют делиться своими планами с другими — считалось, что иначе они могут не осуществиться. Наши предки верили, что так можно ненароком «зацепить» или «завязать» путь к благополучию и деньгам в доме.

Что можно делать завтра

В православный праздник можно обратиться к святому преподобному Антонию с молитвой. Его считают покровителем перед Богом, к которому просят защиты от недугов, поддержки в сложных жизненных ситуациях и помощи в семейных делах.