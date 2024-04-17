18 апреля — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не остаться в одиночестве

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 апреля, в православном календаре день памяти святителя Космы. Он был известен за свою верность христианской вере и защиту православных традиций во времена иконоборческого движения. Святитель Косма жил в конце VIII – начале IX века.

С ранних лет он стремился посвятить свою жизнь служению Богу и принял монашеский постриг в юном возрасте. Позже Косма стал епископом Халкидонским, где он активно защищал христианскую веру от еретиков.

В то время в Византийской империи распространилось иконоборческое движение, которое Косма решительно отвергало, выступая в защиту святынь и икон. За свою твердую веру и отказ от иконоборчества, Косма был отправлен в тюрьму императором Львом Армянином.

Церковный праздник 18 апреля – день памяти преподобного Иоанна, ученика Декаполита

Преподобный Иоанн, ученик преподобного Григория Декаполита, являлся выдающейся фигурой в истории христианства. Он родился в конце VIII века. В юношеском возрасте он стал учеником преподобного Григория Декаполита и принял от него монашеский постриг в Солунском монастыре.

Под руководством опытного учителя, преподобный Иоанн достиг высокого духовного совершенства. Когда император Лев Армянин возобновил гонения на православных христиан за почитание святых икон, преподобный Григорий Декаполит вместе с преподобным Иоанном отправился в Константинополь, чтобы защитить свои убеждения.

В течение нескольких лет, несмотря на гонения, они безбоязненно защищали православие, проповедуя почитание святых икон. После смерти преподобного Григория, вскоре отошел к Господу и его верный ученик Иоанн. Преподобный Иосиф Песнописец перенес мощи святых Григория и Иоанна в церковь во имя святителя Николая Чудотворца, ставшей местом паломничества.

Приметы 18 апреля

Народные приметы 18 апреля / Фото: pixabay.com

Дождь будет большой урожай.

Сквозь тучи светит солнце – погода скоро улучшится.

Услышать пение кукушки — к теплым летом.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день отказывать в подаянии, если вам простят. Иначе сами скоро окажетесь в затруднении. Также запрещалось стричь ногти или волосы – не будет памяти. Нельзя унывать и сидеть в одиночестве, ведь так и останетесь без любимого человека и друзей на весь год.

Что можно делать завтра

Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили. Пара будет счастлива в будущем браке. Также обязательно загадывали желания, а затем шли к колодцу или водоему и бросали в воду монету. Верили, что тогда все сбудется.

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