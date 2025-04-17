- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 584
- Время на прочтение
- 2 мин
18 апреля — какой церковный праздник, как нужно провести этот день, чтобы в жизнь пришло благополучие
Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 18 апреля, в православном календаре день памяти святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита. Он был выдающимся христианским святым и монахом, жившим в V веке. Его жизнеописание сочетает в себе черты аскетического служения и преданности Богу, что характеризовало многих монахов того времени.
Иоанн родился на территории Византийской империи, и его имя стало известно из-за тесной связи с Григорием Декаполитом, великим святым, оказавшим огромное влияние на духовную жизнь Византии. Известно, что Иоанн стал учеником святого Григория, проходя все этапы духовного воспитания под его руководством. Григорий был большим аскетом, и его ученик Иоанн продолжил эту традицию, практикуя строгий пост, молитвы и многочисленные духовные упражнения.
Благодаря глубокой духовной мудрости Иоанн стал признанным наставником и сам пережил много духовных испытаний. Он был известен своим строгим подходом к монашеской жизни и аскезе, всегда стремясь к совершенству в служении Богу. Поскольку он был учеником святого Григория Декаполита, Иоанн хранил и распространял традиции своего наставника, ориентируясь на монастырскую жизнь и важность молитвы и покаяния.
Об Иоанне также известно, что он активно проповедовал и путешествовал, стараясь не только укрепить духовную жизнь своих соотечественников, но и строить церковь, отвечающую всем требованиям христианского учения того времени.
Он также славился своим благочестием и духовной чистотой, что делало его авторитетным духовным лидером для многих.
Приметы 18 апреля
Тепло в этот день — к хорошему лету.
Если дождь — будет хороший урожай.
Ясное небо — на хорошую погоду в последующие дни.
Что завтра нельзя делать
18 апреля, в день церковного праздника, не следует вступать в споры, ссориться, распространять сплетни или оговаривать других. Следует избегать любых оскорблений и отказов от помощи. Этот день лучше провести в покое, выделив время для молитвы и размышления.
Что можно делать завтра
В день православного праздника люди обращаются в молитвах к преподобному Иоанну, прося его покровительства перед Богом. Просят его помощи в борьбе с искушениями, защиты от клеветы и поддержки в борьбе с различными зависимостями, такими как алкоголизм и наркомания.