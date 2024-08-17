18 августа — какой церковный праздник, что женщинам нужно делать в этот день для счастья

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 августа, в православном календаре день памяти мучеников Флора и Лавра. Братья-близнецы, являющиеся христианскими святыми, жившими во II веке на Балканах, вероятно, в Иллирии (современные территории Сербии, Хорватии и Черногории). Их история тесно связана с христианской миссионерской деятельностью и является примером стойкости в вере, несмотря на преследование.

Флор и Лавр были каменщиками по профессии и учениками святых мучеников Прокла и Максима, которые научили их не только ремеслу, но и основам христианской веры. После смерти своих учителей Флор и Лавр отправились в Иллирию, где продолжали свою работу, сохраняя христианские ценности.

Они получили заказы на строительство языческого храма, но во время работы распространяли христианское учение среди местного населения. Когда храм был завершен, братья установили там крест и начали молитву, превращая языческое место в христианское.

Из-за своей деятельности Флор и Лавр подверглись преследованию от местных властей, которые были против распространения христианства. По приказу правителя они были задержаны, подвергнуты жестоким пыткам, а затем заживо похоронены в колодце или высохшей шахте.

Приметы 18 августа

Народные приметы 18 августа / Фото: Unsplash

Воздух кристально свежий – к дождю.

Если собака с кошкой поругалась — то и в семье будут ссоры.

У неба глубокий синий оттенок — будет теплая погода.

Что завтра нельзя делать

Лошадей в этот день нельзя использовать для работы, дайте им отдохнуть. Женщинам запрещается встречать вечер вне дома, лучше останьтесь в кругу семьи, тогда вас будет ждать счастья.

Что можно делать завтра

Особое внимание уделяли в этот день коням: их вычесывали, меняли подковы, убирали в хлеву. Женщины плели венки из полыни и вешали над входной дверью. Считалось, что они помогут оградить дом от нечистой силы.

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