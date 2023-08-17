18 августа – какой церковный праздник, почему нельзя петь в поле и на что указывает погода

Завтра, 18 августа, в православном календаре — день памяти мученика Евсигния Антиохийского. Мученик Евсигний Антиохийский был раннехристианским святым, родившимся в Антиохии в Малой Азии в III веке. Он служил в римском войске под руководством разных императоров, в частности Константина Великого, принявшего христианство. Он был активным защитником православной веры против арианства, отрицавшего божественность Христа. За это он подвергался преследованию от императора Юлиана Отступника, пытавшегося вернуть язычество. В 362 году Евсигния приговорили к смерти за исповедание христианства и зарубили мечом.

Церковный праздник 18 августа — день памяти святой праведной Нонны

Святая праведная Нонна — пример благочестивой женщины, которая сумела изменить своего мужа, воспитать своих детей в христианском духе и посвятить себя служению Церкви. Она родилась в конце III века в христианской семье и вышла замуж за Григория Арианского, который был язычником и градоначальником. Она не переставала молиться за него и своих детей: Горгонию, Кесария и Григория. По ее молитвам Григорий стал христианином и епископом Назианза (позже стал известен как Григорий Богослов), Кесарий стал выдающимся врачом и философом, а Григорий стал одним из величайших богословов и патриархом Константинополя. Она сама была рукоположена в дьяконессы и занималась благотворительной деятельностью среди бедных и больных. Умерла в 374 году, оставив память о своей праведной жизни.

Приметы 18 августа

Народные приметы 18 августа / Фото: Pexels

Погода в этот день указывает, какой она будет в декабре.

Дождевые черви вылезли из земли — ждите дождя.

Чайки в воде купаются — к непогоде.

Что завтра нельзя делать

Наши предки старались не петь в этот день в поле, верили, что тогда будет плохой урожай. Также церковь запрещает ссориться, злословить, ругаться, лениться. Нельзя общаться с малознакомыми людьми, рассказывая им свои секреты.

Что можно делать завтра

В старые времена этот день считался благоприятным для полевых работ. Среди наших предков даже были популярны специальные обряды по сохранению урожая. А девушки собирались вместе, гуляли по полю, собирали колосья. Та, у которой у пшеницы было 12 колосьев, совсем скоро встретит свое счастье.

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