Церковный праздник 18 августа / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 18 августа, в православном календаре день памяти мучеников Флора и Лавра. Флор и Лавр были близнецами и братьями, жившими в III веке нашей эры в Римской империи, примерно во времена правления императора Диоклетиана или Максимиана (конец III — начало IV века). По профессии они были кузнецами — ремесленниками, которые производили подковы, а также смастерили много инструментов для обработки земли. Поэтому их считают покровителями земледельцев и животноводов.

Они были ревностными христианами, которые скрыто от власти помогали нуждающимся и проповедовали христианство. В то же время они ухаживали за лошадьми и животными, лечили их. Когда же начались преследования христиан по приказу императора, братья отказались отречься от веры и принести жертвы языческим богам.

За это их арестовали, жестоко пытали, а затем казнили — согласно передаче, они были обезглавлены. Их смерть стала символом непреклонности христианской веры.

Реклама

Приметы 18 августа

Народные приметы 18 августа / © unsplash.com

Если 18 августа ясная, солнечная погода — осень будет теплой и урожайной.

Утром туман — к дождю в ближайшие дни.

Если вечером стоит тихий, безветренный вечер — осень будет без сильных бурь.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, 18 августа по земле ходят сестры-лихорадки — злые силы, которые приносят людям болезни и недуги. Этот день также считали благоприятным для колдовских действий, поэтому люди опасались брать что-то у чужих, чтобы не навлечь на себя беду.

Что можно делать завтра

В этот день у крестьян проходил особый праздник в честь лошадей. Их хранили и давали отдых, не заставляя работать. Лошадям готовили особый корм из свежей зелени и овощей, а питьевую воду заменяли освященной. Считалось, что именно в этот день лучше покупать жеребят, ведь они будут расти крепкими и здоровыми.