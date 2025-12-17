Церковный праздник 18 декабря / © pixabay.com

Завтра, 18 декабря, в православном календаре день памяти святого мученика Севастиана и дружины его. Святой мученик Севастиан жил в III веке, во время жесточайших гонений на христиан во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана. По происхождению его связывают с Нарбонной в Галлии или с Медиоланом, но известно, что он воспитывался в христианской вере и в то же время сделал успешную карьеру в римском войске. Севастиан стал офицером преторианской гвардии и входил в ближайшее свита императорского двора, долгое время скрывая свое христианство. Пользуясь высоким положением, он тайно поддерживал заключенных христиан, посещал их в темницах, укреплял в вере и готовил к мученическому подвигу.

Особое место в его жизни занимает так называемое “войско Севастиана”. Находясь среди воинов, он обращал своих подчиненных и друзей в христианство, убеждая, что служба империи не может быть выше верности Христу. По церковному Преданию, многие воины приняли крещение именно благодаря его проповеди; среди них упоминаются братья-мученики Марк и Маркеллиан, тюремщик Кастул и другие солдаты и члены их семей, которые впоследствии также подверглись преследованиям и смерти за веру.

Когда император узнал, что его приближенный офицер является христианином, он приказал казнить Севастиана тайно во избежание огласки. Святого привязали к дереву или столбу и прошили стрелами, считая мертвым. Именно этот эпизод сделал его одним из самых узнаваемых святых в христианском искусстве.

Приметы 18 декабря

Народные приметы 18 декабря / © pexels.com

Морозный день 18 декабря предвещает холодный январь.

Снег падает с утра — будет долго лежать

Туманный день — год обещает дожди и обильную воду.

Что завтра нельзя делать

В старину верили, что в этот день по миру бродит нечистая сила, поэтому ножи и острые предметы следовало прятать подальше, а не оставлять на виду. Остатки пищи не выбрасывали — считалось, что вместе с ними из дома может уйти удача. Также строго запрещалось давать или брать деньги взаймы, потому что это могло наложить тень на весь год, сделав его полным финансовых затруднений.

Что можно делать завтра

По народным верованиям, чтобы привлечь в дом изобилие, в этот день советовали приобрести новый веник, перевязать его красной лентой и поставить в углу дома. Кроме того, существует поверье: если сегодня чихнуть, наступающий год обещает счастье и удачу.