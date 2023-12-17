18 декабря – какой церковный праздник, не оставляйте на видном месте ножи и другие острые предметы

Завтра, 18 декабря, в православном календаре – день памяти святителя Модеста. Святитель Модест был архиепископом Иерусалимским в 7 веке. Он родился в Малой Азии в христианской семье и с детства стремился к монашеской жизни. Он стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине и подвергся преследованиям от персов и сарацин. Он также помогал восстанавливать храмы и монастыри, разрушенные землетрясением 746 года. Он умер в 767 году и был похоронен в Иерусалиме.

Церковный праздник 18 декабря – день памяти мученика Севастиана с женой

Мученик Севастиан был римским воином, скрывавшим свою христианскую веру. Он помогал другим христианам, попадавшим в опасность из-за гонений. Его женой была святая Зоя, которая тоже была христианкой. Она была глухой, и получила чудесное излечение от святого Петра. Севастиан и Зоя были арестованы за свою веру и подвергнуты жестоким пыткам. Севастиана привязали к столбу и расстреляли стрелами, но он не умер. Его спасла святая Ирина, излечившая его раны. Севастиан снова предстал перед императором Диоклетианом и осудил его за жестокость. Тогда император приказал избить Севастиана до смерти дубинками. Зою повесили на дереве. Их тела были брошены в реку, но затем христиане нашли их и похоронили. Их мученичество произошло в 287 году.

Приметы 18 декабря

Народные приметы 18 декабря / Фото: Pexels

Сильный мороз в этот день указывает, что на Святки будет тепло.

Какая погода, таким будет июнь.

Сильные морозы — к тому, что в ближайшие дни не будет метелей.

Что завтра нельзя делать

Святителя Модеста считали покровителем домашнего скота, а потому в этот день было категорически запрещено его оскорблять. Также ни в коем случае не оставляли на видном месте, например столы, ножи и другие острые предметы. Верили, что злые силы выходят на поверхность земли и могут ими воспользоваться.

Что можно делать завтра

В этот день обязательно проводили застолье с родственниками, на которое приходили все члены семьи. Также молились святителю Модеста о здоровье домашнего скота.

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