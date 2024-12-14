18 декабря — какой церковный праздник, почему запрещено оставлять ножи на видном месте

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 декабря, в православном календаре день памяти святого мученика Севастиана и жены его. был раннехристианским мучеником, пострадавшим за веру во Христа в III веке, во время правления римского императора Диоклетиана. Он почитается как в Западной, так и в Восточной Церкви. История его жизни и мученичества полна примеров преданности вере и готовности к самопожертвованию.

Святой Севастиан родился в Нарбоне (современная Франция) или Милане (Италия), происходил из христианской семьи. Он служил офицером в преторианской гвардии римского правителя. Благодаря своей позиции он мог поддерживать и укреплять веру преследуемых христиан, помогая им морально и материально.

Севастиан тайно проповедовал Евангелие, посещал христиан в тюрьмах, вдохновлял их не отрекаться от веры и поощрял к мученическому подвигу. По его примеру многие обращались в христианство.

Когда стало известно, что Севастиан – христианин, его вызвали к императору. Диоклетиан требовал, чтобы он отрекся от веры, но святой остался непреклонен. Его приговорили к смертной казни: привязали к дереву и пронзили стрелами. Считалось, что он умер, но христианка Ирина нашла его живым и уходила. После выздоровления Севастиан открыто предстал перед императором, разоблачая его гонения на христиан. Разгневанный Диоклетиан приказал забить святого насмерть палками.

Тело святого было погребено в катакомбах на Аппиевой дороге в Риме. Его могила стала местом паломничества. В VI веке его считали покровителем во время эпидемий. В Средние века он стал одним из популярнейших святых в Западной Европе.

Приметы 18 декабря

Народные приметы 18 декабря / Фото: pixabay.com

Поют снегури – начнется снегопад.

Снег под ногами оседает – ждите оттепели.

Мороз – к концу зимы будет снежно и тепло.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным приметам этого дня по земле гуляет нечисть, а потому старались не оставлять ножи на видном месте. Считалось, что это доставит беды и проблемы со здоровьем. Также нельзя ремонтировать одежду – иначе в течение всего года придется исправлять ошибки.

Что можно делать завтра

Святому молятся за здоровье домашнего скота и процветание хозяйства. Продолжается Рождественский пост, поэтому на стол можно готовить только постную еду.

Читайте также: