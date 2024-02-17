18 февраля — какой церковный праздник, почему это день овсянки и что будет, если скучать

Завтра, 18 февраля, в православном календаре - день памяти святителя Агапия. Святитель Агапий был папой Римским в 535-536 годах. Он принадлежал к роду Анициу, который дал много пап Римских. Он был рукоположен в папу после смерти святителя Иоанна II. Он занимался церковной реформой, в частности, восстанавливал храмы, пострадавшие от готской войны. Он также поддерживал миссионерскую деятельность среди франков и готов. Он умер 22 ноября 536 и был похоронен в базилике святого Петра.

Церковный праздник 18 февраля – день памяти святителя, папы Римского Льва I

Святитель Лев I Великий был папой Римским в 440-461 годах. Он был первым папой, которому дали титул "большой". Он защищал православную веру от ересей монофизитов и несториан. Он также встретился с Аттилой и спас Рим от разрушения. Он написал много проповедей и посланий, содержащих его богословское учение. Он умер в 461 году и был похоронен в Ватикане. Православная церковь чтит его как святителя и исповедника.

Приметы 18 февраля

Народные приметы 18 февраля / Фото: Pexels

Красный восход солнца означает снегопад.

Яркие звезды на небе до быстрого охлаждения.

На небе пушистые облака в теплую погоду.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не унывать, ведь верили, что иначе весь год проведешь в плохом настроении. Также не носили одежду темного цвета, чтобы не навлечь на себя беду. Верили, что нельзя в этот день лениться.

Что можно делать завтра

Этот день называли днем овсянки — желтой птички, которую наши предки называли предвестницей весны. Именно поэтому пытались надеть любую вещь желтого цвета, чтобы она принесла счастье. А еще верили, что увидеть овсянку — к благополучию и удаче в ближайшее время.

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